Le PDG de Fiera encaisse

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Jean-Guy Desjardins exerce des options

Le grand patron de Fiera Capital, Jean Guy Desjardins, a réalisé un profit de 465 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions de la firme financière montréalaise, il y a un peu plus de deux semaines. De son côté, le vice-président du conseil d’administration et chef des stratégies pour les fonds de croissance, Nitin Kumbhani, a vendu pour près de 5,2 millions $ d’actions de Fiera. Il lui en reste pour un peu plus de 33 millions $. En Bourse, le titre de Fiera n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la pandémie.

Un v.-p. de CGI empoche 2,3 M$

Le chef de la direction financière de CGI, François Boulanger, a touché un gain de plus de 2,3 millions $ en exerçant des options de la multinationale québécoise, le mois dernier. Entré chez CGI en 1998, M. Boulanger occupe son poste actuel depuis 2014. Le titre de CGI a atteint cette semaine un nouveau sommet historique.

Thérapeutique QTL recueille 24 M$

La jeune entreprise biopharmaceutique Thérapeutique QLT a récemment amassé 24 millions $ dans le cadre d’une ronde de financement menée par la firme montréalaise Amplitude Ventures et à laquelle a participé son tout premier actionnaire, le Fonds de solidarité FTQ. Lancée en 2019, QLT travaille sur des composés découverts par la multinationale française Sanofi afin de traiter des maladies cardiaques génétiques.

Un dirigeant de GDI vend

Jocelyn Trottier, qui est responsable du Québec chez GDI Services aux immeubles, a vendu pour plus de 720 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise au cours des deux dernières semaines. Il possède encore pour plus de 1 million $ d’actions de GDI. Le titre de l’entreprise a connu une croissance de plus de 30 % depuis le début de l’année.

Le fondateur de Knight achète

Jonathan Ross Goodman, qui a fondé Thérapeutique Knight en 2014, a acheté pour 230 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise au cours du mois d’août. M. Goodman détenait déjà plus de 17 % de Knight. Le titre de la firme pharmaceutique a reculé de 10 % au cours des 52 dernières semaines.

Zilia récolte 4 M$

Zilia, une jeune entreprise de Québec qui a développé la première caméra rétinienne permettant de mesurer la saturation en oxygène dans l’œil, a amassé 4 millions $ le mois dernier. Anges Québec et le ministère de l’Économie ont participé à ce financement.