Les projets de toute une vie bousillés par le coronavirus

Des milliers de Québécois à la retraite ont vu leurs projets, souvent planifiés et idéalisés depuis plusieurs années, chamboulés ou même réduits à néant par la pandémie. Des vies changées, du temps volé, regrettent plusieurs.

Après avoir travaillé toute leur vie pour s’offrir du bon temps, voilà que ces gens se font prendre du temps précieux par le virus qui paralyse nos vies depuis mars 2020.

Et le grand drame, c’est que si la moyenne des Québécois travaille une quarantaine d’années, on ne sait jamais combien de temps durera la retraite.

« Présentement, on a le sentiment de perdre du temps », confient Solange Boulet et son conjoint, Marcellin Lapointe, qui ont mis une croix sur de nombreux projets de voyage. « On sait qu’il ne reste pas énormément de temps devant nous ».

Des histoires de toutes sortes

Le Journal a recueilli des témoignages de ces gens qui ont vu leurs plans changer.

