Après avoir connu un grand succès avec son édition virtuelle MondoNuméris, MondoKarnaval revient pour une 8e année, cette fois en présentiel et dans le respect des mesures sanitaires, aujourd’hui, demain et lundi à Fleur de Lys centre commercial. Sous le thème « Ensemble », plus de 40 spectacles seront présentés sur deux scènes pendant les trois jours de festivités. Le rappeur Samian (photo de gauche) et l’auteure-compositrice-interprète Joyce N’sana (photo de droite) sont les porte-parole de ce rendez-vous incontournable pour s’ouvrir et partager les cultures d’ici et d’ailleurs dans une immersion culturelle sans pareille à Québec : musique, saveurs du monde, artisanat et exposition. Pour connaître la programmation complète du 8e MondoKarnaval : www.mondokarnaval.com.

60 ans de mariage

Marie-Andrée Bernier et Robert Arsenault (photo) se sont mariés le 4 septembre 1961 à l’église de Saint-Esprit de Québec. Le couple de Québec célèbre donc aujourd’hui son 60e anniversaire de mariage. Ils ont eu quatre enfants (Julie, Noëlla-Lise, André et Gilles), ont trois petits-enfants (Cynthia, Jordan et Jonathan) ainsi qu’un arrière-petit-fils (Ryan). Marie-Andrée est retraitée de l’Hôpital Saint-François d’Assise où elle a travaillé à plusieurs postes (archives, cuisine, ménage), mais demeure active à titre de bénévole dans un CHSLD de Limoilou. Robert fut pompier, au début de sa carrière, puis employé de la Ville de Québec jusqu’à sa retraite. Félicitations à vous deux.

40 ans de mariage

Sylvie Doucet et Daniel Morneau, de Saint-Lambert-de-Lauzon, ont été surpris de voir une vingtaine de personnes (famille et amis) réunies samedi dernier (28 août) dans un restaurant de Québec, à l’occasion d’un brunch surprise pour souligner leur 40e anniversaire de mariage. Bien que la date officielle de leur mariage soit le 29 août (1981), leur fils Patrick et quelques amis avaient tout planifié pour que la surprise soit totale la veille de l’anniversaire. Daniel Morneau a sa propre compagnie, SOS Pompes Enr, depuis bientôt 30 ans (en 2023), et Sylvie, qui travaille comme réceptionniste à la Résidence Jules Verne (Groupe Patrimoine) de L’Ancienne-Lorette depuis son ouverture en juin 2019, est aussi son adjointe. Le couple en profite pour remercier sincèrement tous ceux et celles qui avaient planifié cette rencontre, qui a eu l’effet WOW. Félicitations à vous deux.

Triste souvenir

Le 4 septembre 2016. L’ancien hockeyeur de la LHJMQ devenu chanteur, Bob Bissonnette (photo), 35 ans, perd la vie dans un écrasement d’hélicoptère près de Campbellton, au nord du Nouveau-Brunswick. Chansonnier au style parfois humoristique, Bissonnette avait acquis une certaine popularité dans ce domaine, et ce, en étant complètement indépendant. Il était aussi un actionnaire des Capitales de Québec, au baseball, depuis peu.

Anniversaires

Gilles Lehouillier (photo) maire de Lévis depuis novembre 2013, 68 ans...Pierre Tremblay, directeur des ventes nationales chez Wass Aerospace (Groupe Chrono Aviation), 56 ans...Denis Blanchette, ex-député fédéral de Louis-Hébert, 65 ans...Beyoncé Knowles, chanteuse américaine et actrice, 40 ans...Eddy Lantigua, ex-joueur avec les Capitales de Québec (baseball) de 2002 à 2009, 48 ans...Chantal Machabée, journaliste sportive québécoise (RDS), 57 ans...Claude Meunier, auteur et comédien, 70 ans...Tom Watson, golfeur américain, 72 ans.

Disparus

Le 4 septembre 2020 : Lucille Starr (photo de gauche), 82 ans, chanteuse populaire connue pour des succès tels que Quand le soleil dit bonjour aux montagnes... 2020 : Annie Cordy (photo), 92 ans, chanteuse belge interprète de succès populaires comme «Tata Yoyo» et «La bonne du curé»... 2019: LaShawn Daniels, 41 ans, parolier américain connu pour son travail avec Rodney Jerkins... 2018 : Ab McDonald, 82 ans, a joué 762 parties dans la LNH avec six clubs différents de 1957 à 1972... 2014 : Joan Rivers, 81 ans, actrice et animatrice de télévision américaine... 2013 : Michel Pagé, 63 ans, ancien ministre libéral (Portneuf de 1973 à 1992) à l'Assemblée nationale... 2013 : Jacques Perreault, 86 ans, DG de la Ville de Québec de 1968 à 1990... 2012 : Michel Moreau, 80 ans, réalisateur, scénariste et producteur québécois... 2010 : Gervais Munger, 52 ans, copropriétaire et gouverneur des Saguenéens de Chicoutimi... 2004 : Moe Norman, 74 ans, golfeur professionnel canadien.