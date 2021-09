NFL: Ryan Tannehill sera du match d’ouverture des Titans

Le quart-arrière des Titans du Tennessee Ryan Tannehill pourra sauter sur le terrain en compagnie de ses coéquipiers pour leur premier match de la saison régulière.

• À lire aussi: Tom Brady a eu la COVID-19

• À lire aussi: David Patten meurt dans un accident de moto

• À lire aussi: Grande fierté pour Benjamin St-Juste

La formation qui évolue à Nashville a retiré le nom de son pivot de la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19, samedi.

L’éclosion de cas avait commencé le 22 août, quand l’entraîneur-chef Mike Vrabel avait reçu un test positif. Quelques joueurs avaient aussi eu des résultats positifs dans les jours suivants, dont Tannehill, quatre jours après Vrabel. Au total, plus d’une dizaine de membres des Titans ont vu leur nom apparaître sur cette liste.

En plus de Tannehill, le porteur de ballon Jeremy McNichols a vu son nom être retiré de la liste des joueurs indisponibles en raison du virus. La veille, Racey McMath et Harold Landry avaient eu le même privilège. C’est donc dire qu’il ne reste plus que cinq joueurs des Titans toujours absents pour cette raison.

L’équipe accueillera les Cardinals de l’Arizona au Nissan Stadium pour entamer leur campagne 2021, le 12 septembre.