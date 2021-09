Problème de quais illégaux au lac Taureau

La multiplication des quais illégaux est devenue problématique au lac Taureau, un fléau qui nuit au libre accès du public aux plages et qui menace l'intégrité écologique des berges de ce plan d’eau situé dans le nord de Lanaudière. Les instances régionales ont entrepris de s'y attaquer.

Une bande de terre publique est réservée autour du lac afin d’y protéger le libre accès de la population, au lac lui-même et à ses rives. Or, cet accès est menacé par des quais érigés illégalement au fil des ans. Et le phénomène s’amplifie.

«Chaque situation est différente, mais le cas typique, c'est un propriétaire de chalet en second rang [NDLR : ne donnant pas directement sur l’eau] qui va empiéter sur le territoire de l'État pour accéder au lac, ériger un quai, se faire un sentier, et finir par abattre des arbres pour avoir la vue», explique Sylvain Breton, préfet de la MRC de Matawinie.

Ces multiples accès à l'eau entrainent un déboisement préoccupant et créent des foyers d'érosion pouvant nuire à la qualité de l'eau. «On parle d'un peu plus de 80 quais illégaux», mentionne le préfet.

Crédit photo: MRC de Matawinie

La MRC de Matawinie est mandatée par le gouvernement du Québec pour assurer la gestion des droits d'utilisation des rives du lac. De concert avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints – où se trouve le lac Taureau - et la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM), la MRC a entrepris d'agir pour contrer le phénomène des quais illégaux. Des avis ont été épinglés sur les quais en question dans les derniers jours, invitant leurs propriétaires à se manifester.

«On commence par les rencontrer. C'est vraiment du cas par cas, certains auraient installé leurs quais il y a plus de 30 ans, à une époque où les règles pouvaient être différentes. L'idée est de stopper l'hémorragie», explique Sylvain Breton.

La MRC de Matawinie entend trouver des solutions durables pour assurer la protection de l'environnement et maintenir un accès aux berges équitable pour tous.

«On pense que de concentrer les gens autour de quais communs est la bonne façon de faire pour l'environnement, dit M. Breton. C'est aussi une façon de s'assurer que les bateaux soient lavés avant d'être mis à l'eau, car on commence à avoir un problème de myriophylle à épis dans certains lacs de la région, cette plante exotique envahissante qui se propage via les bateaux qui font des sauts de puce d'un lac à l'autre. Si on veut arrêter ce fléau, il faut resserrer les règles.»

Le lac Taureau est un immense réservoir avec 270 kilomètres de rives et 95 kilomètres carrés de superficie faisant de lui «l’un des plus grands plans d’eau à proximité de Montréal», peut-on lire sur le site internet des parcs régionaux de la MRC de Matawinie.