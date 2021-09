Rentrée télé 2021: les intrigues de la saison

Les intrigues vont fuser de toutes parts en cette rentrée télévisuelle. Les fictions reviennent en force. Plusieurs nouveautés sont au rendez-vous. Résumé de ce qui nous attend au rang des dramatiques à partir du 13 septembre.

• À lire aussi: Rentrée télé 2021: les nouveaux visages à surveiller

• À lire aussi: Rentrée télé 2021: encore plus de nouveautés

Les retours

► ICI Radio-Canada Télé

District 31

Photo courtoisie

Fidèle à son habitude, Luc Dionne nous a laissés sur une fin qui fait jaser avec non pas un ni deux, mais trois punchs surprenants. D’abord, le retour en ville de Miss BBQ-Amélie Bérubé viendra sans doute donner des munitions à Mélissa Corbeil contre le 31. Grosse prise puisqu’elle ne pourra sans doute plus compter sur André Dallaire, pris... les culottes à terre. Puis on se demande tous si Bruno a eu une hallucination en voyant Yanick Dubeau. Se peut-il qu’il soit en liberté ?

Lundi au jeudi 19 h dès le 13 septembre

Une autre histoire

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Finale-choc au printemps dernier alors que la voiture dans laquelle allait prendre place Anémone a explosé. Était-elle à l’intérieur ? C’est la deuxième fois que la thanatologue, doublement mère de famille, voit la mort de près. Valaire n’est sûrement pas très loin et tous vont le chercher. On s’inquiète aussi pour Sébastien. Pour la maladie, mais d’abord pour le cercle de violence dans lequel il semble s’être enfoncé naïvement malgré les mises en garde de son entourage.

Lundi 20 h

Toute la vie

Photo courtoisie

Christophe a été victime d’une attaque. Son frère, bien que policier, est un homme dangereux. Les chicanes au sein de sa famille sont loin d’être résolues. On a fait peu de cas du départ de Tina de Marie-Labrecque. Il semblerait qu’elle sera toujours présente dans la série, mais que sa remplaçante ne fera pas l’unanimité. On s’inquiète toujours pour Daphné qui continue d’être sous l’emprise de son chum, bien qu’il soit en prison. Derek, bien qu’il ait dû placer son bébé, est toujours dans le portrait. Et de nouvelles pensionnaires s’amènent avec leur bagage. Parmi elles, une future maman atteinte de sclérose en plaques, une autre réfractaire à l’autorité et Lucas, un jeune trans qui découvre qu’il porte un enfant alors qu’il est en pleine transition.

Mardi 20 h

5e rang

Photo courtoisie

La pauvre Gladys s’est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment, entre les mains de Mayrand. Son père le soupçonnait d’être le tueur de Valmont et a reçu, grâce à Clothilde, des confessions. Le nom de Marc Trempe n’est pas blanchi pour autant. Si Marie-Jeanne tente de s’éloigner du crime organisé, Simon, lui s’y enfonce. Deux clans, ceux de Tina et de son frère Lucas, semblent vouloir prendre le contrôle du trafic en ville. On connaîtra aussi l’avenir de Julie et Réginald depuis les révélations de Kim.

Mardi 21 h

► TVA

L’Échappée

Peut-on espérer retrouver Marie-Louise vivante ? C’est la grande question alors qu’elle n’est jamais rentrée au chalet pourtant secret, mais dont le père de Rosalie a découvert les coordonnées. Le calme venait tout juste d’être retrouvé avec Richard. On sait maintenant que Gisèle n’était pas que sa supérieure, mais aussi sa mère biologique. De nouveaux personnages mèneront donc l’enquête. Jade coule toujours le parfait bonheur avec Jean-Simon, dont les pratiques restent discutables. Plusieurs personnages arrivent à un point critique de leur vie. C’est le cas de Noémie et de Robin. Et un nouveau pensionnaire débarque au centre.

Lundi 20 h

Alertes

On retrouve l’escouade affectée sur un nouveau cas : la disparition d’une jeune de 12 ans qui avait des amis plus vieux qu’elle, dont la fille de Pénélope et d’Hugo. Bien que le meurtrier de la sœur de Renaud soit emprisonné, l’histoire ne semble pas terminée. Et Pascal reste en ville, obsédé par Lanctôt et son besoin d’obtenir réparation.

Lundi 21 h

L’heure bleue

C’est le retour de la populaire série interrompue par la pandémie. Les auteurs veulent que cette dernière saison soit lumineuse. Les Boudrias ont connu leur lot de drames. Depuis la mort de Thomas, Clara passe tout son temps avec Charles. Elle est en choc post-traumatique. Bernard et Anne-Sophie font tout pour l’aider. Raphaël vit encore une fois avec l’abandon de sa mère. C’est peut-être l’occasion de se rapprocher de sa demi-sœur. Et les colocs en sont à leur dernière session. C’est le moment de regarder devant.

Mardi 20 h

Les nouveautés

► ICI Radio-Canada Télé

Nuit blanche

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Loulou est une femme d’affaires aguerrie à la tête d’une compagnie de cosmétiques prospère. Nous suivrons sa vie actuelle ainsi que celle qu’elle menait dans les années 1970. Après le lancement d’un nouveau parfum et la remise d’un prestigieux prix, Loulou meurt. Son testament a l’effet d’une bombe pour ses trois enfants. Elle ne voulait pas être oubliée, ce qui pousse son entourage à élucider des éléments de son passé.

Lundi 21 h

Après

Photo courtoisie

Diffusée sur Tou.tv Extra en début d’été, cette série mettant en vedette Karine Vanasse suit les efforts d’un village pour surmonter un drame terrible : une tuerie à l’épicerie du coin. C’est d’autant plus terrible que tout le monde se connaît dans la petite communauté. Des professionnels s’activent pour encadrer les habitants avec l’aide du leadership de la gérante de l’établissement pour entreprendre une reconstruction.

Mercredi 21 h

Plan B

Photo courtoisie

C’est une policière voulant mieux faire son métier qui va se mettre un pied dans l’engrenage de l’agence de retour en arrière. Un drame familial va faire chavirer Mylène qui voudra changer le cours de cette histoire de violence conjugale. Elle voit Plan B comme une opportunité de jouer les héroïnes. Sur le plan personnel, on verra toutefois que son couple est sur la pente descendante.

Mercredi 21 h dès le 27 octobre

► TVA

Chaos

Un drame terrible est aussi l’élément déclencheur de cette série très attendue dans laquelle un chanteur, INVO, vient conclure sa tournée chez lui où des fans sont invités à être VIP. Or, leur destin va changer et leur vie va basculer. Ce thriller psychologique, imaginé par Josélito Michaud, brosse un portrait, avant, pendant et après l’événement, d’une dizaine de jeunes adultes venus applaudir leur idole. À noter, Daniel Bélanger signe la musique de la série. Le monde est chill reste déjà dans la tête.

Mardi 21 h

Les moments parfaits

Qui ne veut pas améliorer son sort ? C’est la prémisse de cette comédie dramatique qui tourne autour des Thomas : Catherine, son conjoint, ses enfants, ses frères et ses parents. Trois générations qui ne se sont pas retrouvées ensemble depuis 6 ans. Remises en question, remous et quête du bonheur sont au rendez-vous.

Mercredi 20 h

► NOOVO

... Moi non plus !

Photo courtoisie

Comédie dramatique à tendance romantique, cette nouveauté raconte la chute de Sarah Beaulieu, ministre de l’Éducation qui, pour faire oublier un scandale, accepte un poste à la radio aux côtés d’un ennemi juré, Christian Lamontagne, qui ne partage pas ses opinions politiques. À ses bévues professionnelles s’ajoute l’éclatement de son couple. Incidemment, son nouvel acolyte passe à travers les mêmes épreuves...

Mardi 19 h 30

Virage

Photo courtoisie

Une série qui s’inscrit bien dans cette année olympique. Frédérique Lessard est patineuse de vitesse. Après un résultat insatisfaisant, elle décide d’accrocher ses patins et de mettre fin à sa relation amoureuse. D’une vie dictée au quart de tour, elle se retrouve sans repères à l’aube de la trentaine et se rend compte qu’elle ne sait pas qui elle est. Elle traverse en quelque sorte une crise d’adolescence à retardement. Un regard sur l’après-carrière dont on parle peu. À noter : Marianne St-Gelais a été conseillère pour l’équipe de création.

Mercredi 20 h

À VOIR AUSSI