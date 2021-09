Pandémie: la retraite anticipée d'un prof pour vivre du piano tourne mal

Un enseignant en musique au secondaire qui a pris sa retraite plus tôt que prévu afin de vivre le plaisir de jouer à temps plein, frappe un mur depuis le début de la pandémie.

Alain Adam a enseigné la musique durant 30 ans à l’école secondaire de l’Érablière, à Saint-Félix-de-Valois, dans Lanaudière. Il a pris sa retraite en 2015 à l’âge de 55 ans.

Il a alors mis sur pied deux groupes de musique jazz. « Quand on joue devant le public, on se dit que c’est ça, la vraie affaire », affirme le pianiste.

« Le jour où on arrête d’enseigner, on essaie de rattraper le temps perdu, dit l’homme aujourd’hui âgé de 60 ans. On veut jouer, on appelle les chums. »

Le résident de Saint-Jean-de-Matha vivait donc son rêve avec ses deux groupes de musique en obtenant des contrats pour jouer dans des restaurants, des bars, des mariages et des cocktails.

« Depuis mars 2020, plus rien, plus de pratiques, il n’y a rien qui a bougé. On essaie de s’envoyer des bandes sonores, moi et le saxophoniste, mais ça avance pas fort », se désole celui qui a aussi été homme-orchestre dans des restaurants avant de commencer à enseigner.

Pas de contrats

Toute cette situation suscite donc beaucoup de questions. « Va-t-on recommencer le groupe, les gens vont-ils être prêts à remettre le cachet qu’on demandait avant, on repart-tu en duo ? », se questionne-t-il.

Il est donc très difficile d’obtenir des contrats dans ce domaine actuellement, même avec les réouvertures.

« Ce n’est pas difficile, c’est impossible, lance-t-il. Les restaurateurs ne sont pas pressés de nous engager, ils n’ont pas les revenus pour nous payer. Les mariages, eux, sont planifiés à l’avance et tout est arrêté », ajoute M. Adam.

Le musicien garde cependant espoir. « J’espère qu’on réunira la gang de nouveau et qu’on pourra jouer, dit-il. J’ai encore des années de musique devant moi. »