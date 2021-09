Tentative de meurtre à Québec: le conjoint de la victime a été arrêté

Un homme dans la quarantaine a été arrêté après avoir attaqué sa conjointe à l’aide d’une arme blanche, vendredi soir, dans l’arrondissement de Beauport à Québec.

C’est vers 21h que les premiers secours se sont rendus dans la cour d’un domicile de la rue Léa-Roback pour porter secours à la victime de 32 ans.

L’agresseur, son conjoint de 47 ans, avait toutefois déjà été maîtrisé par des citoyens qui ont été alertés par les cris de la jeune femme.

Celle-ci présentait des coupures au cou et à la cuisse. Elle a dû être transportée au centre hospitalier, mais on ne craindrait pas pour sa vie, indique le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Le suspect a été arrêté sur-le-champ et était toujours détenu samedi matin. Il devrait comparaître en matinée par visioconférence et pourrait faire face à des accusations d’agression armée et de tentative de meurtre.

Des enquêteurs de la police de Québec et l’Unité d’identité judiciaire se sont déplacés sur les lieux pour établir les circonstances qui ont mené à cet événement.