Un bleuet dans la Grosse Pomme

Située à seulement six heures de route, New York a toujours eu un fort lien avec le Québec et avec Montréal, sa métropole.

Lors des derniers mois, cette relation a été coupée et Le Journal a voulu prendre des nouvelles des entrepreneurs québécois qui évoluent dans la Grosse Pomme et savoir comment ils ont réussi à passer à travers la pandémie.

NEW YORK | « Manhattan, c’était quelque chose pendant la pandémie. Il y avait juste des gens qui criaient dans la rue et des matelas partout. Plein de New-Yorkais sont partis, les rues n’étaient pas nettoyées, les restaurants étaient fermés », raconte Hugues Dufour, le chef québécois le plus connu de New York.

• À lire aussi: Moment Factory illuminera un aéroport à New York

Assis sur la terrasse de son restaurant M. Wells, situé dans le Queens, il sent maintenant que le pire est passé. Mais le rouleau compresseur de la pandémie a fait mal. Pendant plusieurs mois, le restaurant ne dégageait que 20 % du chiffre d’affaires habituel.

« Je n’ai jamais pensé abandonner. En fait, je dois le dire, j’ai aimé ça, cet état d’urgence. Je me rappelais la crise du verglas en 1998, quand j’étais à Montréal avec les amis et qu’on avait des soirées à la chandelle. J’aime ça quand la marde pogne », lance-t-il, taquin.

Même des biscuits pour chien

Ce que tu ne peux éviter, tu dois l’embrasser, disait Shakespeare. Et c’est ce qu’il a fait. Il a converti son restaurant en école alternative, il a cuisiné des repas réconfortants de son coin de pays comme la tourtière et s’est adapté aux désirs de ses clients.

« On a même fait des biscuits pour chien ! On sait à quel point les gens ont acheté des animaux lors des derniers mois. Les gens du quartier passaient des commandes hebdomadaires, parfois jusqu’à 600 $ par semaine et venaient les chercher », raconte-t-il.

Mais surtout, il a regardé en avant. Et il y a quelques semaines, il a pu rouvrir sa salle à manger. Tout comme au Québec, les clients doivent avoir un passeport vaccinal pour y accéder.

« On sent que les gens reviennent en ville et ils ont envie de fréquenter de nouveau les restaurants, de faire des activités », dit-il.

Produits locaux et... poutine

Malgré le contexte, son envie de cuisiner est toujours intacte. Il s’approvisionne auprès de producteurs locaux, fait pousser ses melons charentais, des piments et de la menthe sur le pont de Brooklyn. Et son menu change toutes les semaines.

« On adapte nos menus aux produits de saison. Comme là, on a un homard mayonnaise avec petits épis de maïs, du maquereau. Mais c’est sûr que lorsqu’il y a des Québécois qui viennent, j’ai encore ma batch de sauce qui est prête avec du fromage en grains », dit-il.

D’ailleurs, le chef a bien hâte de revoir les Québécois dans son restaurant qui viennent régulièrement le voir depuis son succès éclatant après la crise financière de 2008.

Acclamé par le New York Times

« C’est sûr que notre premier restaurant, le Dinner, ç’a été fou furieux. On a été classé dans les 10 places à voyager dans le monde par le New York Times. Du jour au lendemain, j’arrive devant le restaurant, il y avait 300 personnes qui attendaient ! Je pensais qu’il y avait le feu ! Je faisais juste des déjeuners », lance-t-il en riant.

Quelques années plus tard, celui qui a été le chouchou des médias new-yorkais est satisfait d’être un peu moins médiatisé et a le sentiment d’avoir plus de contrôle sur sa destinée.

« Je suis content de ne plus être dans ce cercle-là, je fais mes affaires. Et je suis bien meilleur qu’avant », dit-il, philosophe.

Une pénurie de main-d’œuvre même là-bas

On peut être un chef doublement étoilé comme Hugues Dufour et avoir toutes les misères du monde à trouver du personnel.

« Quand la pandémie est arrivée, j’avais une trentaine d’employés avec moi, on a congédié tout le monde pour qu’ils puissent avoir leur chômage. Actuellement, nous sommes sept, donc on fait un peu de tout », dit-il.

Mais comme au Québec, le défi est de trouver de la main-d’œuvre pour venir travailler à la reprise de la restauration.

« Plusieurs personnes ont changé de secteur. Et il y a les aides gouvernementales qui s’ajoutent à l’assurance-emploi. Alors, les gens touchaient un salaire de 1000 $ à 1200 $ par semaine. Impossible pour nous de concurrencer cela. Donc, on a un gros problème de pénurie », dit-il.

Des bonis à l’embauche

Selon lui, certains propriétaires de restaurant annoncent même des bonis de 1000 $ à l’embauche pour attirer les travailleurs.

« Nous, on n’a pas fait cela, car on payait déjà un bon salaire dans notre restaurant. On a décidé d’abolir le pourboire, mais les serveurs font 36 $ de l’heure ici, un lundi comme un samedi. Ça nous permet aussi d’augmenter le pourboire aussi en cuisine », affirme le restaurateur.

Revenir au Québec ?

Après plusieurs années à New York, rêve-t-il maintenant de revenir à Montréal ?

« Dans deux ans, on aurait envie de revenir, mais à Québec. Ma blonde et moi, on aime cette ville. J’aurais envie d’ouvrir un restaurant, peut-être marocain... (rires). Je ne suis jamais allé au Maroc, mais j’adore faire les tagines », dit-il.

Un autre projet pour celui qui a maté New York, un plat à la fois !