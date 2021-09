Un parcours «terre et mer»

La baie Georgienne est réputée pour ses expériences uniques, tant sur terre que sur ou sous ses eaux claires. La partie sud est celle qui nous permet de la côtoyer de plus près pour profiter de ses plages et admirer ses formations rocheuses et de ses fonds marins.

Après une longue route, rien de mieux que de s’étendre sur l’une des nombreuses plages que compte le secteur pour se reposer et se tremper les orteils. La plus populaire est celle du parc provincial Wasaga Beach avec son sable blanc qui s’étend sur 14 km en faisant la plus longue plage d’eau douce au monde. Les couchers de soleil y sont aussi superbes.

S’étirer les muscles se veut une autre bonne idée. La ville de Collingwood offre plusieurs sentiers de marche urbains intéressants. De belles occasions pour prendre des photos, dont des vieux silos à grains qui symbolisent la ville. L’arboretum, le parc Millenium, ainsi que le sentier de l’île aux poules, situé au bout de la rue Balsam, sont de bons choix.

Photo courtoisie, Destination Ontario

Parcs terrestre et marin

Le clou de votre trajet sera sans contredit le village de Tobermory situé sur la pointe nord de la péninsule Bruce. Son parc national déborde de splendeurs naturelles avec ses escarpements rocheux qui plongent dans le bleu turquoise de la baie Georgienne.

Son voisin, le parc marin Fathom Five, n’est pas en reste, car il est considéré comme l’un des meilleurs endroits pour la plongée en eau douce au Canada. Plus d’une vingtaine d’épaves baignent dans ses eaux limpides, dont des goélettes et navires à vapeur datant du XIXe siècle.

Si vos talents d’homme-grenouille laissent à désirer, des bateaux à fond vitré vous permettront de voir une partie du spectacle. Ils peuvent aussi vous mener à l’île Flowerpot, une destination de choix pour admirer des éperons rocheux couverts de verdure ainsi que le phare historique de Castle Bluff. Il y est même possible d’y planter sa tente pour la nuit !

Photo courtoisie, Parcs Ontario

Rando et culture autochtone

Le traversier Chi-Cheemaun (le grand canot) relie Tobermory à South Baymouth sur l’île Manitoulin (Mnidoo Mnising). Parsemée de multiples sentiers, cette île se veut un véritable paradis du randonneur, car traversée de part en part par l’escarpement du Niagara qui permet des coups d’œil à ses immenses parois rocheuses, ses lacs intérieurs et sa faune abondante.

La vue la plus spectaculaire de l’île se trouve le long du sentier Cup and Saucer avec ses falaises abruptes de 70 mètres. En fait, ce secteur compte de nombreux corridors de marche totalisant 14 km. Assurez-vous seulement de prendre le bon sentier,pour éviter de devoir rebrousser chemin ou d’arriver à mauvaise destination. Une autre option mène aux chutes Bridal Veil où il est possible de se baigner dans la piscine naturelle formée au pied des chutes.

Photo courtoisie, Parcs Ontario

La pêche est aussi une activité populaire sur l’île, notamment sur le lac Manitou.

Enfin, ne manquez pas de faire le plein de culture autochtone grâce au site archéologique de Sheguiandah ou à une visite guidée sur le sentier Great Spirit Circle.

Ne vous reste plus qu’à emprunter le pont tournant pour regagner la terre ferme via la route 6.

Repères : Baie Georgienne

Distance : La distance entre Wasaga Beach et Tobermory est d’environ 200 km.

Accès : Wasaga Beah est à un peu moins de 700 km de Montréal (950 km de Québec) en empruntant notamment la route 417 qui côtoie Ottawa, la 60 qui traverse la section sud du parc Algonquin et la 11 qui borde la région du lac Muskoka.

Bon à savoir

Le parc provincial de Wasaga Beach accueille deux millions de visiteurs chaque été, ce pour quoi il est divisé en six sections. Pour un peu plus de tranquillité, optez pour les sections 4 et 5. La section 3 permet la présence de chiens. Les toutous sont aussi admis aux plages Sunset Point à Collingwood et Memorial Park à Meaford.

Le parc de la Péninsule-Bruce est très achalandé de la mi-juin à la mi-septembre, ainsi que les fins de semaine de mai à octobre. Les places de stationnement doivent absolument être réservées pour les secteurs de la Grotto et du lac Cyprus, ainsi que pour la Halfway Log Dump.

Le parc Fathom Five est ouvert de la mi-mai à la fin octobre.

Le traversier MS Chi-Cheemaun est en service du début mai à la mi-octobre.

Le sentier Cup and Saucer est situé à 18 km à l’ouest de Little Current, à la croisée de la route 540 et du chemin Bidwell. Le sentier Bridal Veil est aussi sur la route 540, à l’entrée du village de Kagawong. Prenez note que ces sentiers sont très fréquentés en haute saison.

Tours et détours

La route 60 traverse la section sud du parc Algonquin sur 56 km. Mis à part les activités nautiques (baignade, canot, pêche), une quinzaine de sentiers de randonnée et quelques-uns de vélo tout-terrain sont proposés aux visiteurs. Plus de 1300 emplacements sont offerts dans les huit campings situés le long de cette route.

La région du lac Muskoka, prisée des villégiateurs, propose plusieurs options pour de courts arrêts ou encore une nuitée.

Le village de Bracebridge compte plusieurs chutes, dont celle qui passe sous le pont de fer argenté aux côtés d’une petite centrale hydroélectrique historique. Pour une expérience qui sort de l’ordinaire, naviguez sur le plus vieux bateau à vapeur en Amérique du Nord, le RMS Segwun, à Gravenhurst.

Références