Une rentrée télé sans compromis

Malgré la pandémie qui perdure, c’est une rentrée télévisuelle sans compromis que nous offrent les diffuseurs cet automne.

Oubliez les reports d’émissions et l’incertitude de 2020. Non seulement des titres comme Révolution et L’heure bleue reprennent l’antenne après une année de pause forcée, mais plusieurs productions ambitieuses effectuent leurs grands débuts, tant en fiction qu’en variétés.

Devant un menu aussi riche, Le Journal se devait de concocter un dossier télé étoffé. Et c’est ce que nous avons fait.

Pour satisfaire les amateurs de dramatiques, nous avons notamment rassemblé les grandes intrigues de l’automne, celles qui promettent de rythmer l’action de District 31, Alertes et compagnie. Plusieurs acteurs se retrouvent aussi dans notre recension des nouveaux visages de l’automne, qui montre combien le message entourant le manque de diversité à l’écran commence à faire son chemin.

Les nouveautés vous intriguent ? Nous avons posé notre loupe sur quelques-unes d’entre elles, dont L’île de l’amour, qui s’adresse aux adeptes de téléréalités amoureuses, qui avaient déjà prévu suivre Si on s’aimait et Occupation double.

Nous avons également discuté avec deux personnalités qui risquent de marquer les prochains mois : Antoine Vézina, qui succède à André Ducharme aux commandes d’Un souper presque parfait, et Kathleen Fortin, qu’on verra dans non pas une, non pas deux, mais trois séries de fiction : Après, L’Échappée et Doute raisonnable.

Et après avoir bien épluché notre dossier, nous vous invitons à tester vos connaissances en répondant aux 10 questions – parfois pièges – d’un quiz 100 % télé.

