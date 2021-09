Alerte AMBER : que risque le suspect?

L'homme suspecté d’être l’auteur de l’enlèvement du petit garçon, et arrêté aujourd’hui devrait bientôt faire face à plusieurs chefs d’accusation, qui vont dépendre des circonstances entourant les faits.

Le suspect de 36 ans a été appréhendé par la police, tandis que l’enfant a été confié à sa mère, sain et sauf. L’auteur de l’enlèvement a par la suite été rencontré par les enquêteurs de la SQ.

Il risque plusieurs chefs d’accusation, au moment où une date de comparution sera annoncée.

«Dans ce genre d’histoire, il peut être poursuivi pour enlèvement et séquestration. Par enlèvement on entend prendre quelqu’un sans son consentement, dans le but de l’amener dans un lieu de séquestration, c’est-à-dire ailleurs que où il est censé être», a expliqué Maitre Walid Hijazi, criminaliste.

Sentence

Plusieurs enjeux entourent la procédure légale qui va suivre cet enlèvement, et le type de sentence, ainsi que son importance ne sont pas faciles à prédire.

«Prouver l’enlèvement n’est pas si difficile que ça, mais déterminer la gravité de la situation, ça risque d’être un peu plus complexe. La gravité objective de cet enlèvement est très grande, c’est punissable de perpétuité. Mais quelles sont les circonstances particulières de ce cas, ça reste à déterminer», a poursuivi l’expert.

Les enquêteurs devront déterminer toutes les variables qui rendent cet enlèvement plus ou moins grave.

«On ne parle pas de n’importe qui, on parle du père», a dit Me Hijazi. «Quels étaient les droits de garde, quel genre de père est-ce que c’est? Quoi qu’il en soit, il a disparu pendant plusieurs jours sachant qu’il était pourchassé par la police. Quel est le niveau de préméditation, de planification? Quel est l’objectif? On n’est pas dans une situation où l’on kidnappe quelqu’un pour une rançon, ici c’est quoi le but?»

Un lourd casier judiciaire

Le suspect avait déjà un lourd casier judiciaire au moment des faits, notamment des accusations d’agression sexuelle, de voie de fait, de possession de drogues.

«On va voir, la prochaine étape ça va être de l’accuser. Si on l’accuse, alors à ce moment-là les antécédents judiciaires sont pertinents, mais pour l’instant il est présumé innocent», a poursuivi l’avocat.