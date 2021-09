Démocratie à pile ou face!

Le premier ministre québécois ne se presse pas pour reprendre le débat sur le projet de Loi établissant un nouveau mode de scrutin.

Il est resté de glace face à la relance du Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN). La discrétion médiatique l’a aussi bien servi.

D’autre part, les commentateurs, la majorité de la population et les partis d’opposition critiquent sévèrement la décision du premier ministre Justin Trudeau d’avoir déclenché des élections.

L’éditorialiste en chef de La Presse ose même faire l’apologie des gouvernements minoritaires. Elle les présente comme un facteur de cohésion sociale en ayant mis de l’avant des lois progressistes. Elle n’a pas tort !

Plutôt que de laisser au hasard la coopération entre politiciens en espérant un gouvernement minoritaire, ne vaudrait-il pas mieux une réforme du mode de scrutin qui favoriserait la concertation et un plus large consensus social ?

Mythes et réalité

Les tenants d’une réforme du mode de scrutin arguent que celui-ci ne reflète pas une juste représentation démocratique. Les distorsions sont parfois énormes entre le pourcentage de votes obtenu et le nombre de sièges octroyé à un parti.

C’est tellement vrai que les gouvernements majoritaires, tant au Canada qu’au Québec, n’ont pas recueilli une majorité absolue des suffrages exprimés par les citoyens depuis belle lurette.

Quant aux opposants, ils appréhendent une perte de pouvoir pour les Québécois, l’instabilité politique, des élections à répétition et un État paralysé par des blocages systématiques.

L’expérience mondiale se révèle tout à fait contraire, à une ou deux exceptions près.

En regard de la perte de pouvoir, je cherche encore où. Qui n’a pas entendu parler de prime à l’urne pour le PLQ dans les circonscriptions plus anglophones ?

Plusieurs partisans du mode de scrutin actuel croient que notre système électoral est le plus répandu et efficace dans le monde. Pourtant, c’est une minorité infime de pays qui procède encore par vote uninominal à un tour. La plupart sont d’ailleurs d’anciennes colonies britanniques.

Les adversaires de la réforme profitent également de la confusion et de la méconnaissance des différents systèmes électoraux pour agiter les épouvantails, en se référant à un mode de scrutin exclusivement fondé sur une proportionnelle pure.

Le projet caquiste s’appuie au contraire sur un mode de scrutin mixte avec des représentants élus directement et d’autres figurant sur la liste d’un parti pour atténuer les distorsions entre le vote exprimé et les sièges obtenus.

Réveiller la démocratie

Notre mode de scrutin encourage plus les antagonismes que la coopération, transformant les partisans des formations politiques en ennemis permanents.

Dans un monde de plus en plus complexe, la conduite des États exige collaboration et cohésion des leaders de tous les horizons.

Les médias ont un grand rôle à jouer pour intéresser la population à ces enjeux et les rendre abordables.

Autre gain potentiel, une réforme du système électoral engendrera probablement une recrudescence des citoyens vers les urnes parce que chaque vote comptera !