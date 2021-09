Emprisonnement des deux «Michael»: le ministre Garneau dénonce l’absence de transparence

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a profité du 1000e jour de détention de Michael Kovrig et Michael Spavor en Chine pour condamner fermement l’absence d’une procédure judiciaire transparente.

Le 5 septembre 2021, cela faisait exactement 1000 jours que Michael Kovrig et Michael Spavor étaient détenus dans une prison de la Chine, depuis que les autorités les ont arrêtés puis accusés d’espionnage.

«Des années ont été cruellement volées aux deux hommes et à leur famille. Malgré cela, ils ont fait preuve d’intégrité et de courage tout au long de cette terrible épreuve. Nous nous inspirons de leur résilience alors que nous continuons à travailler sans relâche avec nos alliés et nos partenaires internationaux afin de faire tout ce que nous pouvons pour les ramener à la maison», a déclaré le ministre Garneau, dimanche.

Le procès des deux Canadiens s’est déroulé à huis clos au printemps dernier. M. Spavor a été condamné à 11 ans de prison, tandis que M. Kovrig attend toujours son verdict.

Selon le «Global News», les partisans des deux détenus feront les 7000 pas du parc Windsor au parc Major’s Hill à Ottawa, en fin de semaine, pour marquer les 1000 jours de détention.

«Cela doit cesser. M. Kovrig et M. Spavor doivent revenir au pays. Les pensées de tous les Canadiens et de tous les partenaires du Canada dans le monde accompagnent M. Kovrig et M. Spavor ainsi que leur famille à l’occasion de cette étape difficile», a déclaré le ministre Garneau, dimanche.

Il a rappelé que la détention arbitraire de citoyens étrangers était injuste et immorale, d’autant plus que 66 pays ont adopté cette année une déclaration à cette fin.

«Ils demandent de mettre fin à cette pratique et de libérer tous les individus détenus pour des fins diplomatiques», a indiqué l’homme politique.