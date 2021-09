Filip Gustavsson attendra patiemment son tour

À moins d’un imprévu, les Sénateurs d’Ottawa amorceront la prochaine saison avec Matt Murray et Anton Forsberg comme gardiens, mais si l’un d’eux éprouve des ennuis, Filip Gustavsson sera prêt à prendre le relais comme il l’a fait lors de la dernière campagne.

Le Suédois avait défendu la cage des Sens avec passablement de succès quand les trois hommes masqués devant lui dans la hiérarchie de l’organisation ont dû se remettre de blessures. Sa fiche de 5-1-2, sa moyenne de buts alloués de 2,16 et son taux d’efficacité de ,933 ont été le reflet de ses bonnes performances ayant incité Ottawa à le protéger au repêchage d’expansion; c’est Joey Daccord qui en a subi les contrecoups en étant choisi par le Kraken de Seattle.

Maintenant, Gustavsson, 23 ans, tient à remercier la formation pour ce vote de confiance, même s’il devrait commencer le prochain calendrier régulier à Belleville, dans la Ligue américaine.

«Cela m’a vraiment montré qu’ils croient en moi et qu’ils tiennent à me voir jouer pour eux, ce qui est très important à mes yeux, a-t-il affirmé au quotidien Ottawa Sun. Je veux leur montrer que l’année dernière n’était pas un feu de paille et que je peux évoluer à ce niveau. Je souhaite leur montrer que je constitue l’un des meilleurs gardiens à ce camp d’entraînement.»

«J’ai obtenu un match dans la Ligue nationale, puis un deuxième. J’ai prouvé que ma première victoire n’était pas de la frime, et je crois que cela les a convaincus de me garder dans l’organisation, a-t-il renchéri. Les deux premières années [dans l’organigramme d’Ottawa] ne se sont pas déroulées comme prévu ou comme je l’aurais voulu. L’an passé, c’était l’occasion finale de montrer qu’ils peuvent croire en moi.»

Bien placé

Acquis des Penguins de Pittsburgh en 2018, Gustavsson a signé un contrat de deux ans à deux volets il y a quelques jours et il croit avoir le vent dans le dos, sans compter qu’il avait connu un séjour fructueux avec le Södertälje SK de la deuxième division suédoise avant de revenir au Canada en décembre. Il estime que d’autres solides performances au camp devant s’ébranler le 22 septembre devraient lui permettre d’avoir éventuellement droit à du temps de jeu avec le grand club, selon lui.

«Je ne pense qu’il y avait des attentes précises à mon égard la saison dernière, et je voulais leur montrer que je peux jouer ici. Je dirais que j’ai gagné en confiance en 2020-2021. J’ai quelques mauvaises rencontres, mais j’ai retrouvé mes moyens immédiatement après cela.»