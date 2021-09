Front commun des chefs pour la vaccination

À l’initiative du chef néodémocrate Jagmeet Singh, les cinq chefs des partis fédéraux ont accepté de joindre leur voix pour encourager les Canadiens qui n’ont toujours pas reçu le vaccin contre la COVID-19 à aller de l’avant.

Dans une lettre parvenue samedi à Justin Trudeau, Erin O’Toole, Yves-François Blanchet et Annamie Paul, M. Singh a qualifié d’«inquiétante» la progression du variant Delta au pays.

«Je vous écris aujourd’hui dans un esprit de coopération et parce que nous sommes d’accord sur l’importance de [nous] assurer que chaque personne éligible à se faire vacciner au Canada le fasse», écrit Jagmeet Singh.

«Nous ne pouvons pas risquer de réduire la vaccination à une question que les gens définissent par la partisanerie. [...] Je vous invite, vous et les autres chefs de partis, à vous joindre à moi pour dire à la population canadienne que les vaccins sont sécuritaires, nécessaires et faciles à obtenir», poursuit-il. «En tant que leaders fédéraux, nous avons la responsabilité d’unir et de mener notre pays durant cette période difficile. Nous le devons à celles et ceux qui sont en première ligne: le personnel infirmier, les médecins, et l’ensemble des travailleuses et travailleurs de la santé.»

Les autres chefs se sont empressés d’accepter l’offre de leur adversaire. Une vidéo devrait être filmée le 8 septembre prochain, jour où ils seront réunis à Gatineau pour le premier des deux débats des chefs tenus par un consortium médiatique.

«Je suis complètement d’accord [...]. Des millions de Canadiens ont déjà retroussé leurs manches et se sont fait vacciner, finissons-en avec la COVID-19», a déclaré Justin Trudeau sur Twitter.

«C’est une superbe initiative [...]. Je serais très heureux de me joindre à cette cause louable. C'est le moment pour le pays de s'unir», a pour sa part fait savoir Erin O’Toole.

Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, n’a pas été invité par M. Singh, car il ne se participera pas aux débats de la semaine prochaine. Il en a été écarté par le commissaire aux débats des chefs, David Johnston, puisqu’il ne compte pas d’élu à la Chambre des communes.