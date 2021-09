Garneau ouvre sa saison locale avec une première victoire

Les Élans de Garneau ne voulaient pas trop attendre avant de procurer à Dominic Picard sa première victoire comme entraîneur-chef en football collégial division un. La visite des Faucons de Lévis a servi de prétexte pour offrir ce cadeau. L’instructeur des Verts était évidemment heureux du résultat final.

«Ça se prend bien, mais je suis bien plus heureux sur le fait que nous avons montré une belle progression avec le match de la semaine dernière. On a montré du caractère et nous avons été en mesure de courir avec le ballon que ça comptait au dernier quart.»

Si la performance étincelante de sa ligne à l’attaque rendait heureux le pilote, quelques ratés en défensive lui procurent des munitions pour faire comprendre à ses joueurs qu’il reste du pain sur la planche.

«On voulait limiter les jeux explosifs de l’adversaire et nous avons été trop généreux de ce côté. Accorder 36 points à l’adversaire, c’est trop. Nous devrons faire mieux.»

L’attaque des Élans a fait la majeure partie du dommage avec son attaque terrestre. Le quart-arrière David Bahufite a terminé la rencontre avec 199 verges au sol tandis que le porteur Olivier Lapointe a ajouté 141 verges.

Performance tiède

Du côté des Faucons, l’entraîneur-chef Pierre-Alain Bouffard était mitigé sur le rendement des siens.

«Ce qui m’a le plus déçu, c’est que j’avais l’impression que Garneau désirait plus la victoire que nous. Malgré le pointage, j’ai aimé la performance de notre défensive. Ils nous ont gardés dans la rencontre avant que notre attaque prenne une certaine aisance sur le terrain.»

La défensive de Lévis s’est même permis de ramener une interception pour un touché en première demie.

Le dirigeant des Faucons était cependant unanime sur un aspect à améliorer rapidement pour son équipe.

«On a été ordinaire sur les unités spéciales. Nous avons eu des mauvaises positions de terrain durant tout le match. C’est difficile d’avoir du succès dans ces conditions. Il faut rectifier le tir pour notre prochaine rencontre.»