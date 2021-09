Justin Trudeau revient à la charge dans le dossier des armes d’assaut

Justin Trudeau est revenu à la charge contre les conservateurs d’Erin O’Toole et leur position sur les armes d’assaut lors d’un discours à Markham, en Ontario, dimanche.

«Erin O’Toole veut rendre les armes d’assaut légales à nouveau parce qu’il est dans la poche du lobby des armes à feu», a accusé le premier ministre sortant, posté derrière un lutrin affublé d’une arme d’assaut et d’un signe rouge signalant son interdiction.

M. Trudeau a balancé les drames historiques impliquant ce type d’armes qui ont marqué l’histoire du pays: la tuerie de la Mosquée de Québec et celle de Polytechnique à Montréal, mais aussi le massacre de Portapique, en Nouvelle-Écosse, ou encore celui visant des agents de la GRC à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Samedi, les libéraux ont annoncé leur intention de rendre obligatoire le programme de rachat des armes d’assaut dévoilé en même temps que le décret de mai 2020 interdisant la vente, l’achat ou l’utilisation de 1500 armes de style armes d’assaut.

Initialement, le Parti libéral n’avait pas l’intention de rendre obligatoire ce programme de rachat proposé, qui doit entrer en vigueur l’an prochain.

Ils ont aussi proposé de faire passer de 10 à 14 ans les peines pour trafic d’armes.

«L’année passée, on a banni 1500 modèles d’armes d’assaut et Erin O’Toole veut les rendre légales à nouveau. Il veut aussi annuler les vérifications des antécédents sur toute une vie, faire passer les intérêts du lobby des armes avant ceux des Canadiens. Je n’appelle pas ça du leadership», a dénoncé M. Trudeau.

M. O’Toole a manifesté à plusieurs reprises son intention de maintenir l’interdiction des armes d’assaut. La plateforme conservatrice affirme que le parti souhaite abroger le décret de 2020.

«On doit avoir un système juste et efficace pour nos chasseurs et nos tireurs sportifs, mais en même temps une approche ciblée sur les gangs de rue et la contrebande. L’approche de M. Trudeau est en train de diviser et de tromper les Canadiens», a-t-il dit samedi, accusant les libéraux d’avoir recours à des «attaques à l’américaine» sur la question des armes.