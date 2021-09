La fondatrice de Minçavi laisse la santé et la fierté en héritage

La fondatrice de Minçavi, Lyne Martineau, dont le décès subit la semaine dernière en a secoué plus d’un, laisse la santé et la fierté en héritage à des générations de femmes.

«Ça a créé une onde de choc», exprime son fils Benoit Gauthier, à qui nous avons parlé.

Depuis la pandémie, sa mère, âgée de 66 ans, avait repris les commandes de l’entreprise de Danville, en Estrie, alors que ses nombreux groupes de perte de poids au Québec avaient dû fermer.

Cet été, Mme Martineau se sentait fatiguée. Elle croyait avoir contracté la COVID-19 et s’est fait tester. C’est alors qu’elle a appris, il y a un mois, qu’elle était atteinte d’un cancer avancé.

Elle est décédée le 24 août d’une complication inattendue.

«Je venais d’annoncer à l’équipe qu’elle allait mieux et qu’elle avait reçu son congé de l’hôpital», raconte son fils, attristé.

PHOTO COURTOISIE

Mission de vie

Depuis l’annonce du décès, les commentaires de reconnaissance explosent envers cette mère monoparentale de huit enfants qui, depuis 1984, motive les Québécoises à prendre en main leur santé... et leur destinée.

La nutritionniste Danielle Dubois, qui a travaillé à Minçavi pendant 20 ans, était inconsolable quand elle a appris la mort de sa mentore.

«J’ai des émotions quand je dis ça (pleurs) mais c’était sa vie, sa mission d’aider les femmes à se respecter, à être fières et à ne pas douter d’elles-mêmes», souffle-t-elle.

Au sommet de l’entreprise, vers les années 2000, environ 250 réunions de motivation étaient offertes dans 175 villes du Québec. Elles rejoignaient plus de 15 000 femmes.

Selon Mme Dubois, les rencontres représentaient davantage des leçons de vie que des chroniques de nutrition.

«Souvent on mange parce qu’on ne s’aime pas. Ce qui fait en sorte que tu réussis ton Minçavi (poids santé), c’est de te découvrir, toi, et de t’aimer assez pour donner de bons aliments à ton corps», explique-t-elle.

Guylaine Lampron a animé avec passion des groupes Minçavi pendant plus de 30 ans, en Mauricie et au Centre-du-Québec. Elle remercie du fond du cœur Lyne Martineau, cette femme forte et courageuse, de lui avoir permis d’aider autant de gens à s’épanouir.

L’entreprise survivra

L’entreprise survira au décès de sa fondatrice et continuera d’offrir ses services en ligne, comme un journal alimentaire, des rendez-vous de motivation et d’activités physiques, etc.

Quand Mme Dubois a quitté Minçavi, il y a un an, pour démarrer Aliments Zenit, Lyne Martineau l’avait encouragée à réaliser son rêve.

Aujourd’hui, elle estime que cette grande dame est décédée la tête haute, en restant fidèle à elle-même jusqu’à la fin.

«C’est une femme qui nous surprenait par ses idées, sa fougue. Elle est morte comme elle a vécu. Sans crier gare, elle est partie.»