L’enfer sans nom à Vancouver

VANCOUVER | « La vue vaut un million de dollars, ça, c’est certain. »

Depuis sa tente orange piquée dans CRAB Park, aux abords du port de Vancouver, David balaie du regard les montagnes Rocheuses qui s’érigent au loin, au-dessus des grues et d’un mur de conteneurs.

D’origine sioux, David est sans-abri depuis une dizaine d’années.

« Quand ma femme est décédée, j’ai tout abandonné, j’ai commencé à faire de la drogue, et je suis devenu sans-abri », me confie-t-il.

Il a commencé avec les opioïdes, puis a essayé l’héroïne.

Dix-sept Canadiens meurent chaque jour d’une surdose d’analgésiques.

Les crises du logement et de la toxicomanie forment un dangereux mélange dans les circonscriptions fédérales de Vancouver-Centre et Vancouver-Est.

Un cocktail exacerbé par la pandémie, et qui s’expose au grand jour dans le quartier Downtown Eastside, près de CRAB Park.

Photo Guillaume St-Pierre

La rue Hastings Est rassemble, sur quatre, cinq, six pâtés de maison, voire plus, selon la journée, un concentré bouleversant de misère humaine.

Des femmes, des hommes, des ados, gisant et titubant sur le trottoir par dizaines, pipe à crack à la main. Rien à voir même avec les coins les plus sombres de Montréal.

Comme journaliste, il nous arrive souvent de voir la misère de près. Mais cette ballade sur Hastings m’a ébranlé comme peu de fois je l’ai été dans ma carrière.

Pire que jamais

« C’est pire que jamais avec la pandémie », assure Sarah Blyth, la fondatrice du premier site de prévention d’overdose au pays, qui a pignon sur rue dans le Downtown Eastside.

« Les gens ont perdu leur emploi, les gens vulnérables le sont devenus encore plus, et la drogue est plus toxique que jamais », explique-t-elle depuis la terrasse de son appartement du quartier.

Notre conversation est constamment interrompue par le bruit des sirènes. « Désolé, c’est sans arrêt. »

La Colombie-Britannique a connu son année la plus mortelle en 2020, avec 1716 décès par surdose. Un triste record qu’elle pourrait encore battre cette année, puisque 1011 personnes ont perdu la vie durant les six premiers mois de l’année.

La Overdose Prevention Society que dirige Sarah Blyth peut accueillir chaque jour jusqu’à 900 personnes qui viennent consommer dans le quartier malfamé.

D’hôtels à refuges

Pour héberger les sans-abri, les gouvernements ont converti en refuges plusieurs vieux hôtels abandonnés où les chambres se louent 375 $ par mois.

Mais ces endroits ne sont pas faits pour tout le monde. David les a fréquentés, mais il ne veut plus rien savoir. « C’est tout un spectacle là-dedans », dit-il.

En bas de la petite colline où David a installé son abri de fortune, John étale ses affaires au sol pour les faire sécher au soleil, après s’être fait prendre par la pluie, la veille.

Photo Guillaume St-Pierre

Lui aussi préfère sa liberté aux refuges.

Le menuisier spécialisé dans la fabrication de cabinets de cuisine ne travaille plus à temps plein depuis une vingtaine d’années, après s’être blessé au dos.

Il bosse seulement l’hiver pour pouvoir se payer un toit durant les mois plus froids.

« C’est super facile de se trouver une place ici », lance-t-il avec ironie.

Se loger à Vancouver est tout un défi. Le coût moyen d’un appartement d’une chambre s’élève à environ 2000 $ par mois.

David tente de s’en sortir. Il a recommencé à faire de petits boulots dans la construction, a rencontré une femme avec qui il partage sa tente, et met un peu d’argent de côté.

« Je veux m’en sortir, je veux arrêter, je n’ai plus de plaisir. »

« Je veux sortir du Downtown Eastside, ajoute-t-il. Me trouver un petit sous-sol quelque part. »

Mais la côte est abrupte pour quelqu’un qui a touché le fond du baril.

« Il y a 30 ans, ce n’était pas si difficile de se trouver un endroit à louer. Il y a 20 ans non plus. Et puis il y a environ 10 ans, c’est là que ça a commencé à être emmerdant ».

« Je travaillais encore à l’époque. Mon loyer me prenait la moitié de mon salaire. »