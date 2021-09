Les Impatients: l’art en appui à la santé mentale

Après une année record, l’exposition-encan Parle-moi d’amour, mise sur pied par Les Impatients, est de retour dans une formule hybride mêlant présentiel et virtuel. Du 9 au 23 septembre, sur les murs de l’Agora du Cœur des sciences de l’UQAM, plus de 300 œuvres seront offertes pour le plaisir des yeux.

Tous les montants de la vente des réalisations en arts visuels aboutiront chez Les Impatients, qui, depuis maintenant trois décennies, viennent en aide à des gens aux prises avec divers enjeux de santé mentale.

«Les besoins sont tellement grands pour les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, on le sait plus que jamais après la pandémie, confie James Hyndman, porte-parole de la 23e édition de l’événement. Pendant la pandémie, on a vu les ravages que peuvent faire l’isolement, la solitude, l’absence de lien social, autant chez les vieux que chez les jeunes...»

Les choses ont également évolué pour l’organisation, qui continue de croire pleinement aux vertus de l’art.

PHOTO COURTOISIE

«Les Impatients se diversifient, souligne Frédéric Palardy, directeur général des Impatients. Il y a plusieurs années, on était dans les troubles plus sévères de santé mentale. Maintenant, on s’ouvre beaucoup à la prévention. Qui, aujourd’hui, ne connaît pas quelqu’un ou qui ne souffre pas d’anxiété ou d’angoisse? On ouvre des ateliers à la DPJ, avec les jeunes du cégep, en oncopsychiatrie.»

Grande importance

Les demandes en santé mentale ne cessant de croître, des ateliers de création proposés par Les Impatients ont été ajoutés, si bien qu’il y en a maintenant 20 au Québec.

Le dessin, la peinture, la gouache, l’aquarelle, les mots, la musique, les estampes ou encore la lithographie ont des effets bénéfiques chez ceux qui les pratiquent. Avant l’arrivée de la COVID, ils étaient quelque 850 par semaine à bénéficier de diverses initiatives.

PHOTO COURTOISIE

«De fil en aiguille, ce que les gens découvrent, c’est d’abord un lien social, des amitiés, mais aussi la possibilité de sortir des choses qu’ils ont en eux et de se découvrir autrement. [...] Et ça fait un bien fou de pouvoir s’exprimer sans avoir besoin de s’expliquer», précise James Hyndman.

«Imaginez: vous faites des ateliers de création, vous avez des problématiques de santé mentale et vous vous retrouvez dans un site magnifique où votre toile est exposée à côté d’un Riopelle, d’un Marc Séguin... Ça peut être bon pour le moral», ajoute Frédéric Palardy.

Accessible à tous

PHOTO COURTOISIE

L’exposition-encan Parle-moi d’amour, qui s’étalera sur 15 jours, est ouverte à tous, petits et grands, assure son porte-parole.

«Si vous allez à une exposition des œuvres d’art de vos enfants à l’école primaire et que vous êtes émerveillé, et que vous venez à une exposition des Impatients, vous allez éprouver le même émerveillement. Et je vous recommande fortement d’emmener vos enfants. Si vous n’avez pas accès à l’exposition elle-même, allez sur internet, sur le site des Impatients, et allez voir des œuvres. Regardez-les avec vos enfants. Vous allez être surpris.»

Tous les détails de l’exposition-encan Parle-moi d’amour se trouvent sur le site impatients.ca.