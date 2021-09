Les professions du bonheur: des métiers et des emplois qui rendent heureux

La profession de dentiste occupe le premier rang de l’indice de bonheur 2021 réalisé par la firme Léger. Dans le dernier rapport, en 2019, ce métier figurait également au premier échelon. La pandémie et les mesures sanitaires en place n’auront donc pas ou presque pas affecté la satisfaction des dentistes à l’égard de leur boulot. Découvrez les autres professions qui rendent heureux.

1. Dentiste : 85,12

Photo Fotolia

2. Courtier en immobilier : 84,61

Joël Lemay / Agence QMI

3. Coiffeur : 81,66

Photo Fotolia

4. Travailleur autonome : 79,1

5. Coach professionnel : 77,29

6. Conférencier, formateur, animateur : 77,15

7. Directeur : 76,88

8. Pharmacien : 76,45

Photo Adobe Stock

9. Architecte : 76,36

10. Comptable : 76,01

Photo d'archives

11. Artistes : 75,83

44. Travailleur social : 69,39 12. Notaire : 75,78 45. Informaticien : 69,35 13. Psychologue : 75,36 46. Contremaître : 69,32 14. Conseiller en ressources humaines : 74,64 47. Réceptionniste, téléphoniste : 69,27 15. Concepteur, rédacteur : 74,42 48. Intervenant communautaire : 69,19 16. Consultant : 74,25 4 9. Webmestre, intégrateur, éditeur web : 68,12

17. Gestionnaire : 73,87 50. Secrétaire : 68,02

18. Avocat : 73,69 51. Adjoint administratif : 67,09 19. Graphiste : 73,64 52. Policier : 67,78 20. Médecin : 73,48

53. Représentant : 67,75 21. Chercheur : 73,13 54. Agent d'information : 67,65 22. Actuaire : 73,12 55. Professionnel de la santé : 67,45 23. Courtier en assurances : 73,06 56. Serveur : 66,73 24. Programmeur : 72,52 57. Éducateur en service de garde : 66,33 25. Publicitaire : 72,39 58. Enseignant : 66,25 26. Pompier : 72,33 59. Infirmière : 65,47

27. Agriculteur : 71,60 60. Personnel de soutien : 65,47 28. Designer : 71,25 61. Technicien en santé : 64,83 29. Relationniste : 71,11 62. Mécanicien : 64,31 30. Administrateur : 70,85 63. Commis de bureau : 64,28 31. Électricien : 70,84 64. Agence de la paix : 63,73 32. Coordonnateur : 70,73 65. Cuisinier : 62,65 33. Journaliste : 70,55 66. Camionneur : 62,32 34. Ouvrier construction : 70,51 67. Chauffeur : 61,87 35. Gérant : 70,47 68. Ouvrier spécialisé : 61,03 36. Ingénieur : 70,31 69. Vendeur : 60,27 37. Menuisier / Plombier : 70,22 70. Préposé à l'entretien : 59,96 38. Conseiller financier : 70 71. Caissier : 59,72 39. Producteur / Réalisateur : 69,85 72. Ouvrier non spécialisé : 55,99 40. Technicien : 69,66 73. Agent de sécurité : 51,89 41. Concierge : 69,59 74. Agent en service correctionnel : 47,43 42. Recherchiste : 69,54 75. Autre : 70,15 43. Étudiant : 69,41



* Le masculin a été utilisé pour alléger le texte.

Ils ont pris du galon durant la COVID ou sont restés ravis

Courtier en immobilier

Les courtiers en immobilier n’ont pas chômé durant la dernière année. Dans plusieurs régions du Québec, le prix des maisons a explosé et la demande a souvent dépassé l’offre. Les visites de propriétés ont été nombreuses, les offres ont été multiples et les ventes se sont conclues à des prix supérieurs à ceux demandés, dans des délais souvent très rapides. Entre 2019 et 2021, l’indice de bonheur des courtiers en immobilier est passé de 82,21 à 84,61, ce qui signifie que ces travailleurs sont encore plus heureux qu’avant la pandémie.

Coiffeur

La profession de coiffeur vient compléter le podium des métiers dont les salariés sont les plus heureux. Malgré la fermeture de ces commerces durant plusieurs semaines en raison de la COVID-19, l’indice de bonheur des coiffeurs est demeuré élevé. En 2019, il était à 83,39. Il est passé à 81,66 en 2021.

◆ Méthodologie

Pour réaliser son indice de bonheur, la firme Léger a demandé à 14 363 Canadiens de 18 ans et plus de classer entre 1 et 10, 10 étant « fortement en accord » et 1 « en désaccord », 15 éléments dans leur milieu de travail. Parmi les répondants au sondage, 75 % sont du Québec et les autres du Canada. Les données ont été collectées du 8 août 2019 au 7 juillet 2021 puisque l’indice est mis à jour régulièrement sur le site web indicedebonheur.com.

Indice du bonheur

L’indice de bonheur au travail est le palmarès des professions dont les employés sont les plus heureux dans leur milieu. Plusieurs facteurs influencent ce bonheur, comme le respect, la conciliation entre le travail et la famille, l’épanouissement professionnel, le climat, le développement, la rémunération et la charge de travail. Selon le sondage 2021, les personnes ayant un salaire de plus de 80 000 $ sont souvent plus heureuses dans leurs tâches, comparativement aux travailleurs gagnant moins de 40 000 $.

► Quel est votre niveau de bonheur au travail ?

Calculez vous-même votre indice de bonheur sur : indicedebonheur.com

► Vous aimeriez vous aussi répondre à des sondages?

Inscrivez-vous à LEO, le panel de Léger : https://bit.ly/3raMw62