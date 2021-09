Le trio québécois Men I Trust avait déjà prévu prendre quelques mois de congé lorsque la pandémie a frappé, l’an dernier. Confinés à la maison, les musiciens en ont profité pour concocter leur nouvelle galette : Untourable Album. Contrairement à son titre, le disque devrait permettre au groupe de partir en tournée à l’étranger. Le Journal s’est entretenu avec le claviériste, Dragos Chiriac.

Est-ce que la pandémie a changé les plans pour le groupe depuis l’an dernier ?

« Ça n’a pas été si pire, on a quand même été chanceux. Ça faisait trois ans qu’on faisait de la tournée un bon huit mois par année. On commençait à être fatigué et on voulait déjà prendre une pause de quatre ou cinq mois au printemps 2020. Finalement, c’est plus devenu un an et demi ! Ce qui a été plus compliqué, c’est de reporter les tournées. On pensait pouvoir recommencer plus rapidement. Mais on a dû reporter nos tournées américaines et en Europe. »

Que se passe-t-il avec vos spectacles pour les prochains mois ?

« On vient de reporter les trois spectacles qui étaient prévus ce mois-ci à l’Astral [de Montréal]. Ils auront lieu en janvier au Théâtre Corona. Ça devrait nous permettre d’accueillir plus de gens. Sinon, on a aussi reporté notre tournée européenne de cet automne au mois de mai l’an prochain. Comme il y a une dizaine de pays dans la tournée, c’était compliqué avec les lois de chaque pays et le promoteur était frileux. Sinon, nos spectacles aux États-Unis sont encore à l’horaire, même s’il y aura beaucoup de restrictions. »

« On a hâte de repartir en tournée. On a faim ! [rires] On est tous au début de la trentaine, ou fin vingtaine, et c’est le temps de le faire. Ce sera peut-être différent au moment où on aura des enfants. Mais on veut en profiter pendant qu’on est encore jeune. »

Le groupe est très populaire sur les plateformes d’écoute en continu comme Spotify. Est-ce que la pandémie a eu un impact à ce niveau ?

« Les chiffres ont vraiment augmenté. Ce n’est pas exactement proportionnel aux revenus [perdus] des spectacles, mais ça nous a quand même permis de rester à la maison et de composer sans trop s’inquiéter. [...] Les revenus du streaming comptent pour 60 %, et peut-être même 70 %, de tous nos revenus pour le groupe en ce moment. C’est vraiment plus important qu’on peut le penser. »

Votre album précédent, Oncle Jazz, a connu un joli succès en 2019. Comment avez-vous abordé la création du nouveau disque ?

« Au début, on voulait juste faire un EP [mini-album] de quelques chansons. On était inspiré par la musique qu’on retrouvait sur les menus des jeux vidéo. C’était comme nostalgique pour nous. Mais avec le temps, on s’est mis à faire plus de chansons et c’est devenu un album complet. »

Alors qu’Oncle Jazz durait plus d’une heure et dix minutes, le nouvel album fait moins de 40 minutes. Y a-t-il une raison derrière ça ?

« C’est pour qu’il puisse rentrer sur un vinyle ! On a dû enlever plein de chansons pour ça. On ne voulait pas avoir à faire des doubles vinyles, car ç’aurait coûté trop cher pour la livraison. [...] On vend quand même beaucoup de vinyles et on pense tout le temps à ça. On veut que ça sonne bien. On a même pensé à l’ordre des chansons en fonction de ça. »

Est-ce que le titre Untourable Album est un clin d’œil à la pandémie et aux tournées annulées ?

« Un peu, oui. On pensait vraiment qu’on ne pourrait pas tourner avec cet album quand on l’a enregistré. En avril, je me suis blessé et j’ai été deux mois sans pouvoir jouer. On a reporté la sortie de l’album et aussi des spectacles. Ça avait donc du sens d’appeler l’album comme ça. Finalement, le disque est sorti quasiment en même temps où on annonçait des dates aux États-Unis. On a décidé de garder le titre, car c’était plus l’esprit dans lequel on l’avait fait. »

Comment avez-vous choisi la photo qui illustre la pochette ?

« On aimait beaucoup cette photo dans le livre A Day In The Life of Canada, qui devait dépeindre la vie quotidienne des Canadiens. On a vu qu’elle avait été prise par Lynn Goldsmith. En faisant un peu de recherche sur elle, on s’est rendu compte qu’elle était reconnue pour avoir fait plein de tournées avec des rockstars dans les années 1970, 1980 et 1990. »

« On a envoyé un message à son manager de publishing, qui nous a dit que ce serait sûrement compliqué. Finalement, Mme Goldsmith aimait notre musique et elle a accepté ! On était super chanceux de pouvoir licencier cette photo-là avec un petit budget. Cette photographe a fait plus d’une centaine de pochettes d’albums, que ce soit Bruce Springsteen, Patti Smith, KISS, Michael Jackson, Bob Dylan... Et il y a maintenant Men I Trust ! [rires]. »

Le nouvel album de Men I Trust, Untourable Album, est présentement disponible sur le marché. Pour plus de détails : menitrust.com.