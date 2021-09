20 ans après avoir perdu sa famille dans un incendie, il sauve sa voisine des flammes

Un homme du Massachusetts, aux États-Unis, a joué les héros dimanche en sauvant la vie de sa voisine, qui était piégée dans sa maison en feu.

Mark Collum a entendu les cris de la femme et l’a vue en détresse dans sa cuisine.

«Je l’ai attrapée, puis je l’ai sortie», a-t-il raconté.

Mark et sa voisine ont été incommodés par la fumée, mais s’en sont sortis indemnes.

Or, 20 ans plus tôt, un autre incendie s’est terminé de manière beaucoup plus dramatique pour Mark Collum.

En effet, en 2001, sa femme Lisa et ses deux fillettes de 3 ans et 5 mois ont péri dans les flammes alors qu’un incendie a éclaté dans leur appartement.

La mère et les deux enfants se sont retrouvées piégées dans le logement.

La femme a laissé son bébé tomber par la fenêtre dans l’espoir de lui sauver la vie, mais la fillette a succombé à ses blessures à l’hôpital.

Mark Collum n’était pas à la maison lors du drame.