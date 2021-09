Comment parler de sexe à ma fille?

Avec mon conjoint, nous ne faisons pas partie des couples qui se montrent nus devant leurs enfants ou qui parlent facilement des choses du sexe. Nous avons toujours été discrets sur ce plan, et nous n’avons aucune envie de nous montrer cool comme certains autres parents qui acceptent que leurs enfants emmènent leur petit(e) ami(e) dormir à la maison.

Notre aînée a toujours respecté notre façon de penser et n’a jamais insisté pour transgresser les règles. Mais la plus jeune, qui a dix ans de moins qu’elle, ne voit pas les choses du même œil, et elle insiste pour qu’on la laisse faire ce qu’elle veut dans SA chambre. Comme on n’a jamais permis ça à sa sœur, j’hésite à céder, alors que je sens son père enclin à fléchir. Quoi faire pour ne pas se tromper ?

Mère qui voudrait bien faire

Personne n’est à l’abri de se tromper, mais il faut se dire que c’est en faisant des erreurs qu’on évolue et qu’on apprend. Un écart de dix ans entre deux générations, c’est une éternité de nos jours. Il serait donc normal d’agir différemment avec votre cadette qu’avec votre aînée. Mais la limite sera toujours celle avec laquelle vous êtes à l’aise. Et cela, vous seule êtes capable de la fixer en fonction de votre conscience.