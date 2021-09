Conseil à une mère envahissante

Je suis convaincue que vous allez recevoir beaucoup de lettres pour commenter celle de « Mère un jour mère toujours ». Sa situation n’est pas différente de bien d’autres mères, dont je fus. Une mère qui a élevé seule son fils et vécu en symbiose avec lui, mais qui doit céder sa place à une bru.

Si elle veut réellement rendre service à son fils, qu’elle lui fiche la paix. Les hommes incestueux nous font lever le cœur et les femmes qui vivent l’inceste psychologique avec leur fils lui brisent le cœur. Madame souhaiterait être appréciée de sa bru, quand il est évident que cette dernière ne l’appréciera jamais. Si elle avait eu à aimer sa belle-mère, ce serait déjà une chose acquise.

J’ai vécu quelque chose de semblable avec mon fils et ça m’a fait comprendre qu’il voulait que je lui fasse le cadeau de lui rendre sa liberté. Ce qui l’a réveillé, c’est quand il m’a fallu dire NON à un grand service qu’il aurait aimé que je lui rende.

À partir de là, il a compris que j’avais une vie en dehors de lui, et que les OUI à l’infini, c’était terminé. Depuis ce temps d’ailleurs, je sens chez lui une plus grande considération à mon endroit. Je garde le cap sur l’idée de me montrer très bonne envers moi et de me gâter avec ce que j’ai amassé. J’aide financièrement ceux qui m’aident, et s’il s’agit de mon fils, tant mieux pour lui ! Sinon, ça va à qui le mérite plus.

Cette dame doit reconnaître que son fils a fait le choix de sa conjointe. Et comme elle l’a bien élevé, il a certainement fait le meilleur choix pour lui. Elle doit cesser de s’imposer pour le laisser venir à elle en toute liberté. La seule chose qu’elle est en droit d’exiger de la conjointe de son fils, c’est d’aimer ce dernier. À la naissance, le père coupe le cordon, et les brus finissent la job !

Mère anonyme

Les commentaires sur cette lettre ne vont pas tous dans le sens du vôtre et vous le constaterez dans le Courrier de demain. Votre comportement est exemplaire. Mais toutes les mères ne bénéficient pas du même niveau de confiance en soi que vous semblez avoir.

Nombreuses sont celles qui oublient que les enfants leur sont prêtés afin de les former pour leur assurer une liberté d’action totale pour mener leur vie à leur guise.