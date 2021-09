Dolbeau-Mistassini: un immeuble à logements ravagé par les flammes

Un immeuble à logements a été la proie des flammes dans la nuit de dimanche à lundi sur le boulevard Wallberg à Dolbeau-Mistassini, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Un homme a même sauté en bas du deuxième étage afin de sortir de l’édifice.

C’est aux alentours de 1 h 40 que les pompiers de Dolbeau-Mistassini se sont rendus sur les lieux. Un total de 23 pompiers étaient présents pour éteindre le brasier.

À leur arrivée, l’édifice était déjà une perte totale. «J’ai entendu des cris, je suis allée voir ce qu’il se passait et c’est là que j’ai vu que la maison en face brûlait. J’ai réveillé ma belle-mère et quand nous sommes sorties, on a constaté qu’il n’y avait peut-être pas de secours d’appelé», a confirmé Geneviève Dion, qui était présente lors de l’incendie.

Neuf personnes étaient à l’intérieur lors de l’incendie, mais tout le monde a été évacué à temps. L’incendie aurait possiblement débuté à l’extérieur, à l’arrière de l’immeuble. La thèse de l’incendie criminel n’est toujours pas écartée.

«Heureusement, ç’a bien tourné. L’enquêteur est toujours sur les lieux pour déterminer la cause. Ça débuté à l’arrière, nous on a des soupçons. Ça va suivre son cours» a affirmé le chef logistique du Service de sécurité incendie de Dolbeau-Mistassini, Gervais Lamontagne.

La résidence voisine a été évacuée pendant 3 heures en raison des flammes intenses.

«J’ai entendu une petite explosion. Je me suis réveillé et je suis allé voir à l’arrière. J’ai vu que les flammes reflétaient sur les maisons derrière. Heureusement, il n’y avait pas de vent parce que s’il y avait eu du vent les terrains ici ont seulement 40 pieds de large. C’est très proche, on aurait été à risque de passer au feu», a expliqué Luc Gobeil qui réside dans la maison voisine.

Les sinistrés ont été pris en charge par La Croix-Rouge afin d’être relocalisés. La cause de l’incendie était toujours inconnue, lundi en début de soirée. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l’incendie.