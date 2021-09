Grave collision sur l’A40: un motocycliste lutte pour sa vie à Québec

Le conducteur d’une motocyclette se trouve actuellement entre la vie et la mort après avoir percuté de plein fouet une glissière de sécurité sur l’autoroute 40, à Québec, lundi soir.

L’incident s’est produit aux alentours de 15h15, en direction ouest, dans la bretelle de sortie pour l’autoroute Henri-IV Sud.

L’homme, qui était seul sur sa moto, aurait subi des blessures graves. Au moment d’écrire ces lignes, on craindrait pour sa vie, d’après la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Hélène St-Pierre.

Un policier en enquête-collision a été dépêché sur place pour analyser la scène et établir les causes et les circonstances de l’événement. Aucune hypothèse n’est favorisée pour le moment.

Selon la SQ, aucun autre véhicule n’aurait été impliqué dans cette sortie de route.

La circulation est au ralenti dans le secteur puisque les automobilistes doivent circuler sur l’accotement pour utiliser la bretelle.

Plus d’informations à venir...