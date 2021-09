La Finlande lèvera les restrictions quand elle atteindra 80 % de vaccinés

La Finlande lèvera les dernières restrictions en vigueur pour lutter contre la COVID-19 quand 80 % des plus de 12 ans seront complètement vaccinés, a annoncé le gouvernement lundi, une barre qui devrait être atteinte d’ici octobre.

« Notre but est de rouvrir la société et de la garder ouverte », a déclaré la cheffe du gouvernement Sanna Marin à la presse à Helsinki, après un conseil des ministres consacré à la stratégie du pays contre le coronavirus.

« La progression de la couverture vaccinale est la clé pour y parvenir », a-t-elle souligné, ajoutant que les mesures restrictives seraient levées progressivement à mesure que la situation sanitaire s’améliore.

La Finlande, pays le moins densément peuplé de l’Union européenne, a connu un niveau de contaminations parmi les plus bas de la région depuis le début de la pandémie, même si le nombre de cas a fortement augmenté ces derniers mois, en particulier parmi les groupes de population non vaccinés comme les jeunes.

Le pays nordique de 5,5 millions d’habitants dénombre un peu plus de 130 000 infections et 1 036 décès liés à la COVID depuis le début de l’épidémie, et 53,2 % de la population est complètement vaccinée, selon l’autorité de santé publique THL.

Les restaurants et les bars sont soumis à des jauges et des horaires restreints dans les zones où le virus circule le plus, et certaines autorités locales recommandent à la population de télétravailler et de porter un masque dans les lieux publics clos.

Plus tôt lundi, le gouvernement a proposé de mettre fin à la règle des deux mètres de distanciation physique, qui s’applique actuellement aux grands rassemblements et aux événements culturels. Ce changement a de grandes chances d’être approuvé par le Parlement au cours des prochains jours.