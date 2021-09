Le trio Legault-Dubé-Arruda fait le point mardi

Le premier ministre du Québec, François Legault, tiendra un point de presse mardi, à 13h, en compagnie du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Horacio Arruda.

Le trio devrait faire le point sur l’évolution de la pandémie de COVID-19 dans la province, alors que le nombre de cas est en hausse depuis quelques semaines.

Il s’agit du premier point de presse réunissant les trois hommes depuis le début des vacances estivales.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, multiplie dernièrement les appels à la vaccination afin d’éviter que la situation épidémiologique ne se détériore trop rapidement.

Vendredi, il a d’ailleurs publié, sur les réseaux sociaux, une lettre dans laquelle il affirmait que l’atteinte de l’immunité collective devenait de plus en plus difficile.

«On pensait il y a encore quelques temps que ce serait possible d’atteindre l’immunité collective avec la vaccination. Mais les mutations du virus repoussent toujours plus loin cet espoir», a-t-il notamment écrit sur sa page Facebook.

Lundi, le Québec comptait 530 nouveaux cas de COVID-19 et aucun nouveau décès.

Ce sont cependant les chiffres observés pour les hospitalisations et les patients aux soins intensifs qui inquiètent alors que 11 personnes de plus ont été admises à l’hôpital et huit personnes supplémentaires se retrouvent aux soins intensifs.