Marcus Semien et les Jays sans pitié pour les Yankees

Profitant notamment d’un grand chelem de Marcus Semien, les Blue Jays de Toronto ont amorcé une cruciale série contre les Yankees avec une victoire de 8 à 0, lundi, à New York.

Semien a produit quatre points d’un seul élan en neuvième manche avec sa deuxième longue balle de la rencontre. Sa première a été réussie au cours du premier tour au bâton, quelques instants avant la 40e longue balle de la saison de Vladimir Guerrero fils.

Le fils de l’ancienne gloire des Expos de Montréal a expédié la balle dans les gradins du champ droit du Yankee Stadium avec un compte complet aux dépens de Jameson Taillon (8-6). Les Guerrero sont ainsi devenus seulement le deuxième duo père-fils à atteindre 40 circuits en une saison après Cecil et Prince Fielder.

Si Taillon a donné deux coups de quatre buts dès la manche initiale aux puissants cogneurs de la formation canadienne, il a ensuite limité les dégâts. Il n’a en effet concédé que trois points, autant de coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches. La troisième frappe en lieu sûr à ses dépens, celle de Lourdes Gurriel fils, a été à l’origine du troisième point du club.

Taillon a notamment dû compenser trois erreurs de ses coéquipiers lors des deuxième et troisième reprises. Il a notamment retiré Gurriel fils en tentative de vol, en deuxième, après que celui-ci eut atteint le premier coussin à la suite d’une erreur de Gleyber Torres. Deux faux pas de Gio Urshela ont également été sans conséquence grâce à l’artilleur.

Teoscar Hernandez a lui aussi cogné un circuit dans la victoire. Hyun Jin Ryu (13-8) a quant à lui été beaucoup plus efficace au monticule pour les Jays. Le Sud-Coréen n’a donné que trois coups sûrs en six manches, retirant six adversaires sur des prises. Les releveurs Trevor Richards, Tim Mayza et Adam Cimber ont ensuite gardé la porte fermée.

Les Jays ont remporté un cinquième match d’affilée et se sont du même coup approchés à trois matchs et demi des Yankees et d’une place parmi les deux équipes repêchées dans la Ligue américaine.