Première Nation crie James Smith: deux morts dans une fusillade, le suspect recherché

La Gendarmerie royale du Canada est aux trousses d’un homme de 33 ans, auteur d’une fusillade qui a fait deux morts et un blessé dans la Première Nation crie James Smith, en Saskatchewan.

Les victimes qui connaissaient le suspect ont été ciblées par des coups de feu dimanche vers 19 h 30 dans une résidence de la Première Nation crie, à 175 km au nord-est de Saskatoon.

Un homme et une femme ont été tués, tandis qu’un autre homme a été blessé et transporté en centre hospitalier.

Les policiers qui ont lancé la chasse à l’homme ont, dans une alerte d’urgence lancée lundi, demandé aux résidents du secteur de se mettre à l’abri et de ne pas s’approcher des fenêtres.

Shawn Moostoos pèse 85 kg, mesure 1,83 m et a les yeux et les cheveux bruns et une cicatrice à la main gauche, selon la description de la GRC.

Le suspect pourrait se déplacerait à bord d’une voiture de marque Pontiac Montana blanche de 2003, immatriculée en Saskatchewan sous le numéro 938 MBT, a précisé la police fédérale.

Quiconque ayant des informations sur l’endroit où se trouve le suspect peut appeler le 911.