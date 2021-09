Une réforme globale de l’assurance-emploi proposée par le Bloc

Le Bloc québécois a fait part lundi de son souhait de voir une réforme complète de l’assurance-emploi afin de mieux protéger les travailleurs.

«Cette crise sanitaire a révélé les trous béants du filet social fédéral. N’oublions jamais qu’Ottawa a dû inventer la [Prestation canadienne d’urgence] en toute urgence, parce que les programmes existants auraient abandonné des millions de travailleurs et travailleuses à leur sort», a indiqué le chef bloquiste Yves-François Blanchet lors d’un déplacement à Blainville en matinée.

Le dirigeant du Bloc a alors proposé d’offrir un accès facilité aux prestations, notamment pour les travailleurs autonomes, ainsi qu’un soutien «adéquat» aux jeunes mères qui se retrouvent parfois sans emploi après un congé parental.

Il est également revenu sur l’augmentation de 15 à 50 semaines des prestations spéciales pour les Canadiens qui souffrent de maladies graves, un engagement qu’il avait déjà présenté en détail et qui est également défendu par les autres partis fédéraux depuis le début de la course électorale.

En dehors de cette réforme, le Bloc québécois a assuré vouloir mettre fin aux deux catégories de travailleurs au pays en interdisant les briseurs de grève — une mesure qui existe sous la juridiction québécoise et non fédérale — et en suspendant les «flips de contrats».

«Le Bloc Québécois agira pour que les travailleuses et travailleurs sous juridiction fédérale soient traités avec les mêmes égards que tous les autres travailleurs du Québec», a insisté M. Blanchet.

La protection des pensions des retraités en créant des caisses de retraite et le soutien des travailleurs jusqu’à la fin de la pandémie de COVID-19, avec la prolongation de la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) pour ceux qui en ont besoin, font également partie des mesures proposées par le Bloc.

«L’après-PCRE devra prendre la forme d’une réforme en profondeur de l’assurance-emploi», a soutenu le chef du parti.