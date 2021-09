ALAIN, Lucille Pleau



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 20 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Lucille Pleau, épouse de feu monsieur Romain Alain, fille de feu madame Yvonne Gagnon et de feu monsieur Damien Pleau. Elle demeurait à Donnacona., à partir de 9 h.et de là, au crématorium. Madame Pleau laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Hélène Falardeau), Mario, Sylvie (Joseph Nappi), Louise et René (feu Lucie Nadeau); ses petits-enfants: Louis-Olivier (Le Thi My) et Simon (Ariane Fréchette), Samuel et Maryse, Carolane (Pierre-Luc Bélanger), Émilie (Julien Hivernat-Morissette), Étienne (Chloé Therrien) et Charles; ses arrière-petits-enfants: Oscar, Alexis, Édouard, Malia, Elena, Florence et Nolan. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Rolande (feu Jean Rippeur), feu Éliane (feu Edgard Desaulniers), feu Denise (feu Gilles Gingras), Madeleine (André East), Roland (Raymonde Boivin), Marthe; Adrien Alain (feu Rolande Falardeau), feu Jeannette Alain (feu Albert Légaré). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour les excellents soins prodigués à notre mère tout au long de ses 3 années. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca