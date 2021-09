CÔTÉ, Monique



À son domicile, le 28 août 2021, est décédée à l'âge de 68 ans, madame Monique Côté. Elle était la fille de feu monsieur Fernand Côté et de feu dame Gabrielle Julien. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette et autrefois de St-Augustin-de-Desmaures.Suivra, par la suite, l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Lucille Côté (Roger Guay), Gertrude Côté (feu Jacques Doré) et Guy Côté (Gabrielle Bougie); ses belles-sœurs : Louisette Paradis (feu Normand Côté), Carmen Marin (feu André Côté), Yolande Rochette (feu Michel Côté), Gisèle Martel (feu Marcel Côté), Joëlle Simard (feu Jacques Côté) et Diane Baillargeon (feu Maurice Côté); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.