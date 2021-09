Accident de travail à Sainte-Foy: une méthode inadéquate a contribué au décès

Une méthode de travail inadéquate a été établie comme l’une des causes entourant la mort du travailleur Emmanuel Tremblay, décédé lors d’une chute survenue en installant des escaliers dans un immeuble en construction.

Le 16 novembre 2020, l’homme de 43 ans descendait l’escalier métallique qu’il venait d’installer lorsque la soudure temporaire d’une pièce de métal qu’il avait lui-même effectuée a cédé.

Ce dernier a alors fait une chute d’une hauteur de 2,9 m dans la cage d’escalier d’un chantier de la rue Mainguy, dans le secteur de Sainte-Foy. Selon le coroner Me Donald Nicole, le décès est accidentel.

Victime d’un traumatisme crânien, le travailleur était alors inconscient entre le 6e et le 7e étage. Des travailleurs sur place ont constaté que M. Tremblay n’avait plus de signes vitaux. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers ont cessé toute manoeuvre de réanimation.

Il fut transporté à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) et son décès fut constaté par un médecin moins d’une heure après.

M. Tremblay avait plusieurs années d’expérience comme monteur-assembleur.

Instable

Le 16 novembre 2020, il avait entrepris l’installation d’un escalier métallique entre le 7e et le 8e étage d’un immeuble.

M. Tremblay et son collègue n’utilisaient aucune protection contre les chutes.

Le duo a constaté qu’ils avaient oublié d’installer le niveau laser sur la dalle du 7e étage. M. Tremblay est alors descendu, mais au moment où il a emprunté la volée d’escaliers inférieure, une soudure a cédé.

L’enquête de la CNESST a permis de voir que la soudure qui a cédé présentait des déficiences.

De plus, la méthode de travail utilisée pour le montage de l’escalier métallique était inadéquate, car elle n’assurait pas la stabilité des pièces de l’escalier pendant son montage.

Le coroner souligne également que les dessins d’atelier n’étaient pas signés et scellés par un ingénieur.

Ces dessins ne comprenaient pas non plus toutes les indications nécessaires. Enfin, il n’y avait pas de plan ni de méthode de montage pour l’escalier métallique.