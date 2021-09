Bianca Andreescu n’ira pas en quarts de finales

Dans un affrontement aux allures de guerre de tranchées, Bianca Andreescu a été vaincue par la Grecque Maria Sakkari en trois sets éreintants de 7-6 (2), 6-8 (6) et 3-6.

Le duel présenté au stade Arthur-Ashe a affiché un taux d’intensité élevé pour l’entièreté des 3 h 29 min qu’il a duré, Andreescu en a eu pour son argent, en laissant échapper la victoire.

La Canadienne a fait face à une adversaire coriace pour qui l’abandon manque à son vocabulaire et dont les capacités athlétiques sont flagrantes. Chaque fois qu’Andreescu, septième raquette à l’échelle de la WTA, prenait l’ascendant sur sa rivale, celle-ci répliquait, revenait de l’arrière et donnait toute la misère possible à la représentante de l’unifolié.

Andreescu a visiblement eu de la difficulté à composer avec cette force de caractère, mais elle a finalement emprunté un chapitre du livre de Sakkari (18e). Se faisant briser d’entrée de jeu au deuxième set et prenant un retard 2-0 dans celui-ci, elle a pris les bouchées doubles pour à son tour forcer la tenue d’un bris d’égalité, après que sa rivale lui ait joué le tour en première manche.

La gagnante affrontera au prochain tour la quatrième raquette mondiale Karolina Pliskova. La Tchèque est venue à bout de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (15e) en deux manches de 7-5 et 6-4.

La Canadienne a souvent envoyé des balles a difficulté modeste directement dans le filet, ce qui lui a compliqué la tâche tout au long du match.