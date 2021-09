Changements climatiques: le NPD souhaite investir dans les transports en commun

Engagement phare des néodémocrates, le chef du parti a continué de dévoiler mardi son plan pour agir contre les changements climatiques en proposant d’augmenter les investissements dans les transports en commun.

«Notre proposition c’est d’augmenter le fonds pour investir dans les municipalités et dans les transports en commun, donc on propose de doubler le montant pour investir dans le transport en commun, pour électrifier le transport, pour rendre l’accès au transport au commun plus facile et plus abordable», a expliqué Jagmeet Singh lors de son déplacement en matinée à Toronto, en Ontario.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) a également profité de son annonce pour attaquer les actions du gouvernement Trudeau en matière de lutte climatique, l’accusant de ne pas avoir été en mesure d’atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES) ou encore d’avoir subventionné les grandes pétrolières au pays.

«Le bilan de Justin Trudeau en matière de climat est désastreux. Il poursuit la tendance des conservateurs à ne pas atteindre les cibles d’émissions de GES et il a laissé la pollution augmenter chaque année. Il a fait des promesses aux jeunes durant la marche pour le climat en 2019, mais a fait volte-face et donné aux gros pollueurs des centaines de millions de dollars», a déclaré M. Singh.