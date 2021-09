De nouvelles orientations pour la culture à Québec

Réaménagement de bibliothèques, ajout d’œuvres d’art, bonification de subventions : la Ville de Québec a présenté mardi ses grandes orientations en matière de culture pour les prochaines années.

«Ce sont des visions qui venaient à terme en 2021, donc c’était important pour nous de les présenter en 2021 et surtout de faire le bilan des cinq dernières années sur tout le travail qui a été accompli», a expliqué la conseillère municipale Alicia Despins, membre du comité exécutif responsable de la culture, de la technoculture et des grands événements.

Les nouvelles visions couvrant la période 2021-2025 s’inscrivent dans la continuité pour la Ville.

Concernant la Bibliothèque de Québec, elle veut entre autres «offrir des espaces toujours plus accueillants, notamment avec le réaménagement de plusieurs bibliothèques et l’inauguration de la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy», renforcer ses relations avec le milieu communautaire, et développer ses collections autochtones.

Art public

En matière d’art public, il est question de réaliser des œuvres monumentales dans des endroits stratégiques, multiplier les œuvres éphémères, et d’«implanter une signature artistique distinctive le long du réseau structurant de transport en commun».

De 2013 à 2020, la précédente vision a permis d’installer 56 nouvelles œuvres d’art à Québec, totalisant plus de 8 M$ en contrats pour 41 projets et générant des retombées pour plus de 200 artistes et artisans.

Finalement, s’agissant du développement culturel, la Ville souhaite bonifier divers programmes d’aide, dont le soutien au fonctionnement des organismes culturels professionnels et la mesure Première Ovation.

Nouvel accord

Une bonne partie des fonds viendra de l’entente de développement culturel entre la Ville et le gouvernement du Québec, qui dure depuis une trentaine d’années et qui est renouvelée tous les trois ans.

Le 24 août, un nouvel accord était annoncé. Il prévoit l’investissement d’une somme record de 69,3 millions $ partagée par les deux parties, dont 16,3 millions $ spécifiquement pour la «citoyenneté culturelle».

D’autre part, pour réaliser ses visions, la Ville de Québec entend ajouter 1,8 M$ par année au plan d’investissement quinquennal, et 1,5 M$ sur 3 ans au budget d’opération afin d’indexer le programme de fonctionnement Vitalité culturelle.

Électoral?

Mardi, Mme Despins s’est défendue de faire une annonce à caractère préélectoral, même si nous sommes à 10 jours du déclenchement de l’élection.

«La raison principale, c’est l’entente de développement culturel [conclue il y a deux semaines] avec le ministère de la Culture et des Communications. C’est notre partenaire principal», a-t-elle justifié.

«Ce serait difficile d’en faire autant sans la participation du ministère de la Culture», a-t-elle ajouté.

