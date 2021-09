Descente aux enfers d’Elizabeth Holmes, la «Steve Jobs» de la pharma

Considérée comme la plus jeune femme milliardaire du monde, Elizabeth Holmes, une prodige de la Silicon Valley qui promettait de révolutionner les tests sanguins avec sa compagnie Theranos, doit faire face à la justice.

Inculpée en juin 2018, Elizabeth Holmes pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison, une amende de 3 millions $ US, et d'éventuels dommages et intérêts à verser aux victimes, si les 11 chefs d’accusation qui la visent sont retenus contre elle. Son procès a débuté mardi et devrait se poursuivre pendant plusieurs mois.

La femme de 37 ans est accusée d’avoir fraudé des investisseurs, des médecins et des patients en leur promettant que la technologie de son entreprise, Theranos, pourrait réaliser des prouesses médicales comme détecter des maladies comme le diabète ou des cancers grâce à de simples tests sanguins. Et le tout pour un prix défiant toute concurrence.

Le problème, c’est que l’idée de l’entrepreneure n’a jamais abouti, et ce, malgré les millions de dollars qui ont été récoltés auprès de riches et célèbres investisseurs et un partenariat avec la chaîne de pharmacies Walgreens.

Un article publié dans le «Wall Street Journal» en 2015, a révélé que les machines développées par la jeune entreprise étaient dysfonctionnelles. Aucun résultat fiable n’a jamais été produit et des patients ont indiqué avoir reçu des résultats inexacts concernant des maladies graves.

AFP

Un bon polar

Ramesh «Sunny» Balwani, l’ancien chef des opérations de Theranos et ex-amant d’Elizabeth Holmes, doit aussi être jugé dans cette affaire. Son procès devrait débuter au mois de janvier prochain.

La défense d’Elizabeth Holmes va tenter de plaider qu’il exerçait une emprise psychologique sur elle.

L’affaire Theranos a attiré l’attention du monde entier et a inspiré un livre, un documentaire, un balado et une série télévisée. Un film, «Bad Blood», est également en cours de production, avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal.

Qui est Elizabeth Holmes?

AFP

Elizabeth Holmes a grandi dans la ville de Washington. Très bonne élève, elle finit par abandonner ses études en chimie à l'Université de Stanford à 19 ans pour lancer Theranos.

Grande admiratrice de Steve Jobs, elle s’est aussi fait remarquer grâce à ses vêtements toujours noirs. En 2015, le magazine «Forbes» a évalué sa fortune à 4,5 milliards $ US.

Qui sont les investisseurs de Theranos?

Fondée en 2003, l’entreprise se vantait d’avoir développé un appareil portable qui, selon elle, pouvait tester des centaines de maladies en utilisant une seule goutte de sang.

Parmi les personnalités influentes qui ont investi des millions dans l'entreprise, on retrouve le magnat des médias Rupert Murdoch et la famille de l'ancienne secrétaire à l'Éducation Betsy Devos, qui aurait perdu 100 millions $ US, selon le «Wall Street Journal». Les héritiers du fondateur de Walmart, la famille Kraft, la famille Cox et l'homme d'affaires mexicain Carlos Slim, font aussi partie des investisseurs.

Chronologie d’une déchéance

2003: création de l’entreprise Theranos, mot-valise de «therapy» et de «diagnosis»;

Septembre 2013: Theranos décroche un accord avec Walgreens pour l’installation de machines dans des milliers de ses magasins aux États-Unis pour mettre les tests à la disposition du grand public;

2015: une enquête du «Wall Street Journal» révèle le dysfonctionnement des machines;

2016: Elizabeth Holmes est interdite de posséder ou diriger un laboratoire pendant deux ans;

Novembre 2016: Walgreens poursuit Theranos pour rupture de contrat pour l'intégralité des 140 millions $ US investis dans l'entreprise. En 2017, une entente est conclue;

Mars 2018: la Securities and Exchange Commission (SEC) publie un acte d’accusation mettant en avant des mensonges au sein de l’entreprise. L’entreprise est dissoute cette année-là;

Juin 2018: à la suite d’une enquête menée par le bureau du procureur américain de Californie, Elizabeth Holmes et Ramesh «Sunny» Balwani sont inculpés;

31 aout 2021: début du procès d’Elizabeth Holmes et sélection du jury;

8 septembre 2021: début des audiences.

Les 11 accusations qui pèsent contre Elizabeth Holmes