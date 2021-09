Éric Duhaime est irresponsable

Il y a une seule porte de sortie à cette maudite pandémie.

Le vaccin.

Plus il y a de gens qui se font vacciner, plus vite on va s’en sortir.

Ce n’est pas une opinion.

C’est un fait.

ÉDUCATION ET VACCINATION

Les gens qui luttent contre le vaccin ralentissent notre sortie de crise.

On ne peut rêver d’une situation plus ironique : ce sont les gens qui sont le plus écœurés de la crise qui participent à la faire perdurer !

Youhou ????

Y’a du monde à la maison ?

Chaque jour, je reçois des dizaines de messages d’insultes de la part de militants antivaccins.

Savez-vous ce que la grande majorité de ces messages ont en commun ?

Ils sont bourrés de fautes.

« Vous touchés le fond du baril... »

« Ce réjouir de la mort... »

« Ma conjointe et moi ont travail fort... »

« Tu à appuyer le gouvernement... »

Les chiffres sont clairs : c’est dans la tranche de population la moins éduquée que l’on trouve le plus grand nombre d’antivax.

Oh, je sais, j’ai l’air hautain de dire ça ! Je vais me faire traiter de snob, de prétentieux !

Mais c’est vrai. Les gens qui sont allés à l’université ont plus tendance à se faire vacciner que ceux qui n’ont qu’un diplôme d’études secondaires.

Que des gens peu éduqués craignent de se faire vacciner et croient les sornettes qui circulent sur le web est une chose.

Moi, ce qui me scie les jambes est que des gens plus éduqués les encouragent à dire non au vaccin.

Ça, ça me décourage.

BON POUR MINOU, MAIS PAS POUR PITOU

Prenez Éric Duhaime.

On peut être en désaccord avec plusieurs de ses prises de position, reste qu’il est un homme intelligent, cultivé, éduqué.

Duhaime est vacciné. Son chum aussi.

Ils sont allés voir un médecin, ils ont discuté avec lui et ils ont décidé tous les deux de se faire vacciner.

Parce qu’ils sont convaincus que c’est la meilleure chose à faire pour combattre le virus et mettre fin à la pandémie.

Or, le chef du Parti conservateur du Québec refuse d’encourager les gens qui l’appuient à aller se faire vacciner !

Euh... Pourquoi ? Pourquoi Duhaime ne dit pas aux membres de son parti de se faire vacciner s’il est convaincu que c’est la meilleure chose à faire ?

Il leur dit plein d’autres choses sur plein d’autres sujets !

Pourquoi devient-il soudainement silencieux quand il est question du vaccin ?

Pourquoi le chef du PCQ ne répète pas à ses membres ce que son médecin lui a dit ?

Après tout, ses propos l’ont convaincu, non ? Si Duhaime considère que le vaccin est bon pour lui, il doit être bon pour les autres, non ? À moins qu’il se considère comme biologiquement supérieur !

Pourquoi Duhaime qui aime tant les caméras n’interviewe pas son médecin sur YouTube afin de partager ses propos avec le maximum de gens ?

Le chef du PCQ ne veut-il pas le bien de la population ?

CYNIQUE

Il y a une réponse à ça, une seule.

Duhaime ne veut pas encourager les gens à se faire vacciner COMME LUI L’A FAIT, car il courtise le vote des antivax.

Ça, c’est du cynisme à l’état pur.