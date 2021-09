Propos contre la réforme de la langue française: Ortona largué par Coderre, English Montreal qualifié de «radical» par Legault

Denis Coderre met à la porte de son caucus Joe Ortona, le président de la commission scolaire English Montreal, parce qu’il s’est prononcé contre la réforme de la langue française et le concept de nation québécoise. François Legault a qualifié la commission scolaire de «radical».

«Suivant la sortie de la Commission scolaire English-Montréal contestant la réforme de la langue française et niant la nation québécoise, Ensemble Montréal a pris la décision d’exclure sans délai le candidat Joe Ortona de son caucus», a écrit l’équipe de M. Coderre dans un communiqué mardi matin. Cette décision a été saluée par le premier ministre du Québec. « J’étais content de voir Denis Coderre [le] mette à la porte », a dit François Legault.

Écoutez l'analyse de Philippe-Vincent Foisy et d'Antoine Robitaille avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Le Journal rapportait dans ses pages que la CSEM demandait au gouvernement fédéral de renvoyer le projet de loi 96 sur la langue française devant la Cour suprême. Et la CSEM allait plus loin en affirmant que le Québec «n’est pas une nation et ne l’a jamais été», en s’appuyant sur un professeur de McGill à la retraite, Jon G. Bradley.

«Ce n’est pas parce qu’on se prête une identité qu’elle devient nôtre, et l’intelligentsia québécoise utilise délibérément le mot “nation” de manière à évoquer une réalité qui n’existe que dans son propre mirage. Le seul mot précis à utiliser pour définir la réalité du Québec est “province”», écrit la CSEM. «Nous devons insister pour que le Québec soit toujours désigné comme une “province”», peut-on lire dans le document.

Ces déclarations ont fait bondir les politiciens. François Legault estime que la CSEM est devenue «un groupe radical». «Ce sont des propos déconnectés. Je regarde même au fédéral on reconnait que le Québec est une nation », a-t-il dit.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon dénonce la «mauvaise foi» d’English Montreal. « Il y a dans cette affirmation tout le mépris envers les Québécois, envers les francophones », a-t-il dit.

Ce sont également ces propos qui ont poussé Denis Coderre à se débarrasser d’un candidat devenu gênant. «C’est inacceptable. La protection de la langue française fait partie de nos valeurs fondamentales : nous l’avons démontré publiquement à plusieurs reprises, notamment avec notre demande pour la création d’un Conseil de la langue française. Je reconnais le Québec comme nation, tout comme notre formation politique. Le document de la commission scolaire English-Montréal, dont la présidence est assurée par M. Ortona, va totalement à l’encontre des valeurs de notre parti», a-t-il affirmé dans une déclaration écrite.

Son équipe ajoute que M. Ortona «n’a jamais prévenu Ensemble Montréal et son chef de ses intentions».

À VOIR AUSSI...