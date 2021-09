La meilleure stratégie fiscale pour maximiser la retraite avant 71 ans

Question de Louise et de Maurice, deux de nos lecteurs : Nous sommes un couple de retraités de 67 et 68 ans. Nous recevons nos rentes de la RRQ et la PSV. Nous n’avons aucun autre revenu de retraite. Nous avons des placements dans trois comptes : comptant, REER et CELI. Nous aurons besoin d’argent sous peu, pour compléter nos revenus. Est-il préférable de vendre des actions de notre compte comptant et de payer les impôts sur le gain en capital ou de commencer à décaisser nos REER, à raison de 12 000 $ à 15 000 $ par année chacun, avant d’ouvrir un FERR à 71 ans ? Quelle est la meilleure stratégie fiscalement parlant ?

Le planificateur financier et fiscaliste Jean-Philippe Vézina, de l’équipe de Jean-Maurice Vézina indique qu’il existe en effet plusieurs stratégies fiscales pour maximiser votre retraite.

« Il y a plusieurs possibilités lors du décaissement. Bien souvent, ce que je recommande à mes clients est de conserver sensiblement le même niveau d’imposition sur toute la durée de leur retraite pour éviter de créer une bulle fiscale durant leurs vieux jours ou à leur décès », mentionne-t-il.

Prenons le cas d’un couple de retraités de 67 et 68 ans qui reçoit 85 % du maximum de la RRQ et perçoit la PSV. Madame a comme placements 75 500 $ en CELI, 100 000 $ en REER et 50 000 $ en non enregistré (compte bancaire). Monsieur quant à lui détient 50 000 $ en CELI et 100 000 $ en REER. Ils ont besoin d’un revenu net mensuel de 4000 $. L’inflation est estimée à 2,2 %, ils ont un profil d’investisseur modéré dynamique et le décès est évalué à 95 ans.

Quelques scénarios

Voyons maintenant les différents scénarios de décaissement et comparons : lequel permet de conserver une succession nette plus élevée à 95 ans, tout en assurant un revenu net mensuel de 4000 $ ?

Si le couple rachète les placements à faible imposition en premier, il reste au décès : 17 325 $

S’il rachète les placements lourdement imposés en premier : on se retrouve avec un déficit de -14 802 $.

S’il préserve le CELI : on se retrouve avec un déficit de -381 $

Si le couple effectue ses retraits au prorata : il reste 31 553 $ au décès.

Simplement en modifiant l’ordre de décaissement, on peut donc avoir un impact majeur sur notre retraite. Dans le deuxième et troisième scénario, on remarque qu’il va manquer de l’argent afin de maintenir les montants de 4000 $ net mensuels.

« Le dernier scénario permet d’atteindre l’objectif tout en apportant la plus grande valeur nette à 95 ans. En effectuant des retraits au prorata des différents comptes, c’est-à-dire en retirant un montant précis des REER avant l’âge de 71 ans tout en retirant des sommes du compte non enregistré, on limite ainsi le revenu imposable chaque année », précise Jean-Philippe Vézina.

Cela permet donc de conserver le même revenu imposable durant toute la retraite et évite ainsi de créer une bulle fiscale.