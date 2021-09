Le Bloc révolté de la demande de la Commission scolaire English-Montréal

Le chef bloquiste s’est indigné mardi matin de la demande formulée par la Commission scolaire English-Montréal, qui souhaite qu’Ottawa renvoie le projet de loi 96 sur la langue française devant la Cour suprême du Canada.

La Commission scolaire English-Montréal espère que la Cour suprême du pays tranche sur la question de la légalité de cette réforme du gouvernement Legault et a reproché à Québec de «réécrire unilatéralement la constitution pour reconnaître le Québec comme une nation où la seule langue est le français», a révélé mardi «Le Journal de Montréal».

Une sortie qui est tombée dans le radar du Bloc québécois, qui a décidé de changer ses plans de la matinée afin de faire un point de presse à ce sujet devant la Cour suprême du Canada.

«Le English-Montréal School Board attaque une motion appuyée par 281 députés de la Chambre des communes sur un total de 338. [Il] affirme de façon assez grossière [...] que le Québec n’est pas une nation, il conteste dans la motion la notion même de langue officielle et évidemment la notion de langue commune», a déclaré le chef bloquiste Yves-François Blanchet.

«Je demande donc maintenant et immédiatement à M. O’Toole et à M. Trudeau de s’engager très formellement à l’endroit du Québec, du gouvernement du Québec et des francophones du Québec à ne pas accéder à la demande du English-Montréal School Board», a-t-il réclamé.

Voyant cette contestation comme une «insulte» au Québec, le dirigeant du Bloc québécois a rappelé que les Québécois ont également le droit de se reconnaître comme une nation avec le français comme langue commune.

Rappelons que le projet de loi 96, aussi nommé «Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français», souhaite étendre l’application de la Charte de la langue française afin de renforcer la protection de la langue dans la province et inscrit dans la constitution canadienne que «le français est la seule langue officielle du Québec.»

Les conservateurs appuient le gouvernement québécois

Le Parti conservateur du Canada a répété à plusieurs reprises depuis le début de la campagne électorale qu’il n’interférerait pas dans les compétences des provinces, une position qu’il a maintenue face à la demande de la Commission scolaire English-Montréal.

«Le chef a dit à plusieurs reprises et mentionne dans son contrat avec les Québécois qu’il est tout à fait légitime que le Québec se donne les moyens de protéger la langue française sur son territoire puisque le français est en déclin. Il appuie le Québec dans sa démarche», a affirmé le directeur des communications au Québec du parti, Axel Rioux, dans un courriel à l’Agence QMI.