Le bras droit du maire de Terrebonne accusé de fraude électorale

Le chef de cabinet du maire de Terrebonne a reçu, mardi, un constat d’infraction pour manœuvre électorale frauduleuse.

• À lire aussi: Terrebonne: Les conventions collectives au cœur de la campagne électorale municipale

• À lire aussi: Contrats publics: Terrebonne veut récupérer une partie de l’argent public payé injustement

Une nouvelle qui arrive à un bien mauvais moment pour le maire Marc-André Plante, qui tente de se faire réélire.

Ce constat émis à Alain De Choinière par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) fait suite à un reportage de TVA Nouvelles, diffusé il y a six mois.

Dans celui-ci, M. De Choinière explique au conseiller municipal Réal Leclerc, lors d’une conversation captée à son insu par une caméra de surveillance, qu’il pourrait toucher une indemnité de départ de 160 000$ s’il renonçait à solliciter un nouveau mandat.

«C’est ça, la politique. [...] Il n’y a pas de guerre, pas de chicane. Tu collectes la totale. Tu vas pouvoir être en Floride tout l’hiver prochain et gagner le même argent que si tu te représentais», promettait notamment M. De Choinière.

Après enquête, le DGEQ a fait parvenir le constat d’infraction, dans lequel il est écrit qu’«Alain De Choinière a tenté d’obtenir que Réal Leclerc s’abstienne de poser sa candidature à un poste de membre du conseil lors des élections générales municipales du 7 novembre 2021 en lui promettant une ou plusieurs charges ou autre avantage ou en lui faisant des menaces, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 590, paragraphe 1°, de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et se rendant passible de l’amende prévue à l’article 641.1 de cette même Loi».

L’amende minimale pour cette infraction est de 5000$.

Les faits reprochés constituent une manœuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Aussi, la personne déclarée coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse perd notamment le droit de se livrer à un travail de nature partisane, de voter et d’être candidate à une élection, en plus d’être inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité, et ce, pour une période de 5 ans.

M. De Choinière a 30 jours pour plaider coupable ou non coupable à l’infraction reprochée.

S’il ne transmet aucun plaidoyer ou s’il plaide non coupable, le dossier sera transféré à la cour afin qu’un procès soit tenu.

Questionné à ce sujet, le bureau du DGEQ a indiqué que par respect pour le processus judiciaire, il ne commentait pas les poursuites en cours.