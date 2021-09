Sainte-Paule: le fuyard était en forte détresse psychologique, selon un ami

Le père qui a fait déclencher l'alerte Amber la semaine dernière était en forte détresse psychologique au point de « fuir la réalité » avec les théories du mouvement complotiste, selon son ami d’enfance.

« Les conspirations lui ont permis de s'évader de la vraie vie. David a voulu créer sa propre réalité. Il est devenu un peu déconnecté et plus conscient de ce qu’il réalisait. Il ne faisait plus la part des choses entre le bien et le mal », a expliqué au Journal Keven Samuel Imbeault.

M. Imbeault connaît David Côté depuis qu’il a environ huit ans. Il s’est éloigné de lui depuis peu en raison d’un « conflit personnel ».

En regardant les réseaux sociaux de son ami d’enfance, il constate qu’il avait grandement besoin d’aide.

UN COMPLOTISTE

Sur Facebook, David Côté est un fervent partisan des théories du complot, notamment celles en lien avec les mesures sanitaires. Récemment, il avait aussi fait partager de fausses informations loufoques par rapport à l’argent des contribuables américains utilisé pour construire des tunnels qui serviraient au trafic d'enfants aux quatre coins de la planète.

« Avant qu’il déménage à Sainte-Paule, il y a environ un an, c’était un gars très conformiste. Je ne sais pas comment il en est arrivé là. C’était peut-être une manière de s’évader pour lui. C’est un bon gars. Il ne l’a pas toujours eu facile, mais ce n’est pas un criminel », assure Keven Samuel Imbeault.

Ce dernier s’est dit surpris en apprenant l’objet de l’alerte Amber déclenchée la semaine dernière, mais il était convaincu que son ami d’enfance « n’allait pas faire de mal au p’tit ».

PLUSIEURS PROBLÈMES

Selon M. Imbeault, David Côté a vécu un grave problème personnel en janvier dernier. C’est à ce moment que le père de plusieurs enfants a commencé à dérailler.

« D’après moi, il a déliré à ce moment-là. Il a préparé son coup. Il y a pensé longtemps. Finalement, il est passé à l’acte. La peur lui a pogné et il est parti. David, ce n’est pas un monstre », insiste Keven Samuel Imbeault.

Il précise que David Côté travaillait à son compte comme installateur de foyers au propane. Selon lui, la pandémie a affecté son emploi durant la dernière année.

M. Imbeault soutient que son ami d’enfance a aussi eu des problèmes de consommation de drogue dans le passé.