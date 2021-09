Les Blue Jays n’ont pas encore la cote des maisons de paris

Les Blue Jays de Toronto connaissent de bons moments ces jours-ci, mais il en faudra davantage pour convaincre les preneurs aux livres qui ne les voient pas remporter la prochaine Série mondiale.

Sur le site Bet 99, mardi avant-midi, la cote pour un triomphe de l’équipe canadienne en finale du baseball majeur était de +4400. À titre comparatif, les Dodgers de Los Angeles sont les grands favoris à +290. Les champions en titre devancent ceux qu’ils ont défaits au tour ultime en 2020, les Rays de Tampa Bay (+420). Également, les Astros de Houston (+580), les White Sox de Chicago (+600) et les Brewers de Milwaukee (+620) ont des probabilités intéressantes de l’emporter.

Les Jays ont droit à la même cote que les Reds de Cincinnati et les Athletics d’Oakland, qu’ils ont d’ailleurs balayés le weekend dernier dans la Ville Reine. Par ailleurs, les Red Sox de Boston et les Yankees de New York ont des cotes respectives de +2000 et de +1000.

Par ailleurs, les Rays sont l’équipe ayant les plus fortes chances de gagner le titre de la section Est de la Ligue américaine avec une cote de -3335. Les Yankees (+900), les Red Sox (+3400) et les Jays (+7900) suivent dans l’ordre. Avant les duels du jour, Tampa Bay revendiquait une priorité de huit parties et demie au sommet.