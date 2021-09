Les citoyens de Québec dérangés par le bruit, la circulation et la gestion du stationnement

Depuis quelques mois, les citoyens de Québec sont davantage dérangés par le bruit dans les quartiers, la circulation automobile et la gestion du stationnement.

• À lire aussi: Le tracé du tramway de Québec suscite les inquiétudes

• À lire aussi: De nouvelles orientations pour la culture à Québec

C’est ce qu’on apprend dans un sondage mené récemment pour le compte de la Ville. Celle-ci veut connaître le degré de satisfaction de ces citoyens par rapport aux services qu’elle leur rend. Elle présentait mardi les résultats pour le printemps 2021. Cet exercice est réalisé quatre fois par année.

Les citoyens de Québec sont généralement très satisfaits de leurs services municipaux. En effet, «89% des citoyens interrogés se disent satisfaits des services de la Ville», soutient la firme Léger, qui a réalisé le sondage.

Mais par rapport à l’hiver 2021, cinq services accusent de légères baisses de satisfaction.

Le bruit dans les quartiers enregistre la baisse la plus prononcée. Le degré de satisfaction est en effet passé d’une note de 7,6 sur 10 à 7,2. Si on recule encore un peu, on constate qu’à l’automne 2020, cette note atteignait 7,7 sur 10.

Du côté de la circulation, la note octroyée est passée de 6,9 à 6,6 et celle pour la gestion des stationnements, de 6,7 à 6,4 sur 10.

La qualité des équipements sportifs et de plein air ainsi que les bibliothèques ont aussi enregistré une légère baisse de satisfaction.

En contrepartie, les citoyens se disent plus satisfaits qu’auparavant du nettoyage des pistes cyclables, des rues et des trottoirs et de la réparation des nids-de-poule.

« Une fois de plus, malgré la pandémie de COVID-19 qui persiste, les résultats de ce dernier sondage témoignent de l’engagement, du dévouement et du professionnalisme dont font preuve les employés de la Ville, a déclaré le maire de Québec, Régis Labeaume, par voie de communiqué.

Le sondage web a été mené du 6 au 12 juillet 2021 auprès de 1006 répondants répartis proportionnellement dans les six arrondissements de la ville. À titre indicatif, un échantillon probabiliste de même taille aurait une marge d’erreur maximale de ± 3,1 % dans un intervalle de confiance de 95 % (19 fois sur 20).

À VOIR AUSSI