Lion ouvre un «centre d’expérience» à Terrebonne

La compagnie québécoise de transport électrique Lion a présenté mardi son «centre d’expérience» de Terrebonne, en activité depuis mai dernier.

Situé sur le boulevard des Entreprises, le centre est un point de service qui accompagne les clients vers l’électrification de leurs flottes de véhicules de poids moyens et lourds. Dans un seul lieu, les intéressés pourront se procurer les infrastructures de recharge Lion Énergie, la technologie innovatrice de gestion de flotte de véhicules Lion Beat, en plus de se prévaloir infrastructures de réparation et de service à la fine pointe de la technologie.

«L’ouverture de ce 8e Centre d’expérience marque une nouvelle étape importante dans la croissance de Lion. Ce centre nous permet de démontrer jour après jour l’efficacité de nos véhicules et la simplicité de nos solutions et de nous rapprocher encore davantage de notre clientèle qui demande à être accompagnée de près dans leur transition vers des flottes modernes de camions et d’autobus électriques», a déclaré le président fondateur de Lion, Marc Bédard.

Cet endroit est le deuxième point de service au Québec avec celui situé à Saint-Jérôme, là où la compagnie a vu le jour.