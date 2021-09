Patrice Bélanger célèbre la rentrée à TVA

Le plateau de «Chanteurs masqués» sera dévoilé en grande primeur durant l’émission «C’est la rentrée TVA», où défileront les principales têtes d’affiche automnales de la chaîne. Pour une septième année, Patrice Bélanger animera ce grand rendez-vous de la rentrée qui sera diffusé le dimanche 12 septembre, à 19 h 30, sur TVA.

Pour lancer ces 90 minutes, Patrice Bélanger recevra l’animateur de «Chanteurs masqués», Guillaume Lemay-Thivierge, ainsi que les cinq juges-enquêteurs: Anouk Meunier, Véronic DiCaire, Sam Breton, Marc Dupré et Stéphane Rousseau.

«L’émission commence avec eux puisqu’ils nous font l’honneur de nous recevoir dans leur décor, a raconté Patrice Bélanger. Comme ils ont déjà commencé les tournages, ils étaient imprégnés de l’ambiance et de l’énergie qui règnent sur ce grand variété. J’ai eu l’occasion de voir plusieurs plateaux de télé dans ma vie, mais celui de "Chanteurs masqués" est certainement un des plus gros et des plus multidisciplinaires. Tout est grandiose.»

Patrice Bélanger poursuivra la conversation en compagnie de Louise Sigouin, Émilie Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge à propos de la troisième saison de «Si on s’aimait.»

«Je reçois habituellement pas mal toutes les têtes d’affiche, mais cette rentrée est tellement riche et variée qu’on a dû faire des choix. Plusieurs animateurs n’ont pas pu venir sur le plateau, comme Marie-Claude Barrette, Gino Chouinard, Julie Bélanger, José Gaudet ou encore Patrick Huard, mais ils ont enregistré des petites vignettes pour saluer les téléspectateurs.»

Nouveautés et retours

«C’est la rentrée TVA» soulignera le retour de trois séries aimées du public («L’heure Bleue», «L’Échappée» et «Alertes»), et présentera les deux nouveautés de l’automne que sont «Chaos» et «Les moments parfaits».

«Je vais recevoir quatre protagonistes des "Moments parfaits", une série que l’on dit comme aucune autre en télé actuellement, et dans laquelle on va suivre les bouleversements d’une famille tissée serrée. Une partie de l’équipe de "Chaos", dont Josélito Michaud, Simon Morin, Mélissa Bedard et Lysandre Ménard, vont aussi me rejoindre pour parler de cet événement majeur qui va se passer au début de la saison.»

Un des grands retours attendus de cette rentrée est certainement la troisième saison de «Révolution», qui a dû faire une pause l’an dernier à cause de la pandémie. Les Twins étant à l’étranger, Sarah-Jeanne Labrosse, Lydia Bouchard et Jean-Marc Généreux s’entretiendront avec Patrice Bélanger.

«Je dois dire que je suis moi-même un fan fini de cette émission. On a présenté un court extrait et j’avais déjà la chair de poule. C’est hallucinant la charge émotive de cette émission.»

C’est parti!

L'animateur terminera son émission avec les deux visages connus de «L’île de L’amour», Naadei Lyonnais et Mehdi Bousaidan.

«On va finir avec eux vers 21 h. Ils me disent au revoir, partent avec leurs valises, et on va les retrouver immédiatement après, à Los Cabos, au Mexique, pour la première de cette nouvelle téléréalité.»

«C'est la rentrée TVA», le dimanche 12 septembre, à 19 h 30, sur TVA.

